Oroscopo di oggi, giovedì 6 agosto 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 6 agosto 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Complice la Luna ancora in Acquario, la mattina si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa ecologica. Di fronte ai problemi, contiamo su un’amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente.
Toro
La curiosità è da alimentare, se porta dinamismo, ma con qualche cautela, per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l’equilibrio emotivo, i piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro.
Gemelli
Confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all’ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale. Torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro.
Cancro
Il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte.
Leone
In primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti.
Vergine
Regna il disordine nel lavoro? Rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento, rispettiamo però i nostri tempi. Vita sociale in espansione. Teniamo conto di alcune innovazioni valide, su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative.
Bilancia
Pace nella coppia. La reciproca ammissione dei nostri torti e delle nostre ragioni dà a ognuno di noi la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro. Abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici.
Scorpione
Risveglio poco esaltante, con la Luna in quadrato e il mondo fuori, visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo un fiasco. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia, accogliamola, la serenità è un’esigenza.
Sagittario
Buona amica la Luna in Acquario che stamattina ci fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata, oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore.
Capricorno
Difficile accordo fra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall’altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ci ritiriamo in un salutare e riflessivo non fare.
Acquario
Ci alziamo sereni, grazie alla nostra Luna libera di brillare. Trascorriamo le ore in compagnia, condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita.
Pesci
Fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più. Lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino.