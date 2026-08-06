Marco Cassardo nelle librerie con “Camera singola”

Torna tutta una vita, dall’infanzia in avanti, fino al presente, scandita da quella che l’autore chiama senza mezzi termini “la morte del cazzo”. Marco Cassardo si muove in questi meandri

Giovanni è un bibliotecario vicino alla pensione, segnato da una malinconia tenace e dall’attenzione felina del libertino. Guidato da un impulso erotico infallibilmente selettivo, si è sempre mosso nell’universo femminile con un’antica e sciolta destrezza, la solitudine perseguìta come un’ossessione e scandita da rituali appaganti. Ma cosa accade a un uomo che ha sempre vissuto di desiderio quando il desiderio comincia a spegnersi? I fatti della vita lo costringono a rimodulare il rapporto con le donne, a partire dalla madre, affetta da demenza e ricoverata in una casa di riposo. Ci sono nuove conoscenze, nuove tentazioni, i fantasmi del passato, la galleria degli amori: torna tutta una vita, dall’infanzia in avanti, fino al presente, scandita da quella che l’autore chiama senza mezzi termini “la morte del cazzo”. Marco Cassardo si muove in questi meandri, e pochi hanno saputo spingere la scrittura dentro una materia così scomoda, con una sorta di sorriso e di impietosa grazia.