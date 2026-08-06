Le donne di Sabine Katharina Windischbauer presentate a Venezia – 18 Agosto 2026 ore 17.00 Spazio Berlendis, in Cannaregio 6301/A – Venezia

Martedì 18 agosto 2026 alle ore 17:00 presso lo Spazio Berlendis, in Cannaregio 6301/A (VE), si terrà la conversazione con l’artista Sabine Katharina Windischbauer, ospitata all’interno del Padiglione Nazionale del Grenada, presente alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia.

La poetica dell’autrice esplora il ritratto femminile come manifesto di indipendenza e autodeterminazione, nonché specchio dell’identità moderna: attraverso la contrapposizione tra la severità del tratto e la morbidezza dell’incarnato, l’autrice porta alla luce l’ossimoro e le contraddizioni del volto di ogni donna, epicentro di sentimenti in bilico tra la tenacia esterna e la delicatezza interiore. In tale occasione sarà presentata al pubblico l’opera “Feel” (tecnica mista), frutto della ricerca simbolica e formale di Windischbauer.

Come afferma a tal proposito Ariadne Caccavale: “con uno stile capace di coniugare tratti decisi e colori vivaci, che rivela affinità con l’espressionismo tedesco, ma anche con René Gruau, l’artista raffigura magistralmente l’anima femminile, oscillando tra sensualità, fascino e profondità emotiva, tutti elementi incontenibili della femminilità. Le labbra sono leggermente socchiuse, gli occhi a volte aperti e intensi, talaltra serrati, in una dimensione onirica e sospesa; i capelli, spesso sciolti e selvaggi, sono sintomatici di uno spirito libero e un cuore ribelle, restio a sottomettersi a norme imposte e a strutture eteronome. Viene in mente un parallelo con l’iconografia delle estasi mistiche delle sante del periodo barocco, con cui l’opera in questione condivide la bellezza sensuale e l’intensità drammatica della scena.”

Nella ricerca dell’autrice l’elemento cromatico si perde per mettere in risalto i tratti di volti che trasudano seduzione e intimità.

Breve Bio di Sabine Katharina Windischbauer: Nata a Linz, in Austria, è un’artista che vanta un ampio percorso espositivo, non solo nel suo Paese natale, ma anche all’estero. Le sue opere sono state esposte in sedi istituzionali e gallerie a Bruxelles, Barcellona, Firenze, Venezia, Mantova, Los Angeles e Milano. È catalogata nell’Atlante dell’Arte Contemporanea, Giunti editore, per l’edizione 2025/26, pubblicazione recentemente presentata al MoMA di New York.