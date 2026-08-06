Ipotesi fusione tra AstraZeneca e Bristol Myers Squibb

AstraZeneca e Bristol Myers Squibb avrebbero avviato colloqui esplorativi per valutare una possibile fusione che darebbe vita a uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo

AstraZeneca e Bristol Myers Squibb avrebbero avviato colloqui esplorativi per valutare una possibile fusione che darebbe vita a uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo, con una capitalizzazione complessiva vicina ai 400 miliardi di dollari. L’indiscrezione, riportata dal Financial Times e ripresa da Investing.com, non è stata confermata dalle due aziende, che al momento non hanno rilasciato alcun commento.

Secondo quanto riferito da fonti vicine al dossier, le discussioni si sarebbero svolte nel corso degli ultimi mesi, ma sarebbero ancora in una fase preliminare e potrebbero interrompersi senza arrivare a un accordo. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla possibile struttura dell’operazione.

Se la fusione andasse in porto, nascerebbe un colosso con un valore di mercato di circa 397 miliardi di dollari, ottenuto dalla somma degli attuali 264 miliardi di AstraZeneca e dei circa 133 miliardi di Bristol Myers Squibb.

Un’operazione che ridisegnerebbe il panorama farmaceutico

L’eventuale integrazione metterebbe insieme due aziende con portafogli altamente complementari e una presenza consolidata in aree terapeutiche strategiche come oncologia, ematologia, immunologia, malattie cardiovascolari e patologie rare.

AstraZeneca negli ultimi anni ha costruito una posizione di leadership soprattutto in oncologia, grazie anche alla collaborazione con Daiichi Sankyo nello sviluppo degli antibody-drug conjugates (ADC), oltre ad aver rafforzato la propria presenza nelle malattie cardiovascolari e respiratorie.

Bristol Myers Squibb rappresenta invece uno dei principali protagonisti mondiali dell’immuno-oncologia, con farmaci come nivolumab e ipilimumab, oltre a un’importante presenza in ematologia, immunologia e malattie cardiovascolari.

Una società nata dall’unione delle due realtà disporrebbe di una delle pipeline più ricche del settore e di una capacità di investimento in ricerca e sviluppo senza precedenti.

Due aziende in buona salute finanziaria

L’indiscrezione arriva dopo una stagione di risultati trimestrali particolarmente positivi per entrambe le società.

Nel secondo trimestre del 2026 Bristol Myers Squibb ha registrato un utile per azione (EPS) di 2,04 dollari, ben superiore agli 1,61 dollari attesi dagli analisti, con ricavi pari a 12,97 miliardi di dollari contro una previsione di 11,71 miliardi. Anche grazie a questi risultati il titolo ha guadagnato quasi il 48% negli ultimi dodici mesi.

Anche AstraZeneca ha riportato risultati solidi, con un EPS di 2,63 dollari rispetto ai 2,48 previsti dal mercato e ricavi pari a 15,38 miliardi di dollari.

La strategia di AstraZeneca

Negli ultimi anni il gruppo guidato da Pascal Soriot ha perseguito una strategia di crescita molto ambiziosa. Dopo aver respinto nel 2014 l’offerta di acquisizione da 118 miliardi di dollari avanzata da Pfizer, AstraZeneca ha più che quadruplicato il proprio valore in Borsa.

Più recentemente la società ha annunciato un piano di investimenti da 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti tra produzione e ricerca e sviluppo, oltre all’intenzione di ottenere una quotazione diretta sul mercato americano, con l’obiettivo di beneficiare delle valutazioni generalmente più elevate offerte da Wall Street.

Un’eventuale fusione con Bristol Myers Squibb rappresenterebbe quindi un ulteriore tassello di una strategia di espansione estremamente aggressiva.

Bristol Myers cerca nuove opportunità di crescita

Per Bristol Myers Squibb l’operazione potrebbe rappresentare una risposta alla progressiva perdita di esclusività brevettuale di alcuni prodotti storici.

Negli ultimi anni la società ha investito in acquisizioni e accordi di collaborazione per rafforzare la pipeline, tra cui le partnership con BioNTech e Hengrui Pharma, puntando soprattutto sull’oncologia e sull’immunologia. Un’integrazione con AstraZeneca consentirebbe di ampliare ulteriormente il portafoglio e distribuire meglio il rischio legato ai futuri brevetti in scadenza.

Restano numerosi ostacoli regolatori

Qualora i colloqui si trasformassero in una vera trattativa, l’operazione dovrebbe superare un iter autorizzativo estremamente complesso.

Una fusione di queste dimensioni sarebbe infatti sottoposta all’esame contemporaneo della Federal Trade Commission (FTC) negli Stati Uniti, della Competition and Markets Authority (CMA) nel Regno Unito e della Commissione europea, che valuterebbero con attenzione il possibile impatto sulla concorrenza in numerose aree terapeutiche.

Per questo motivo gli osservatori ritengono che, anche in caso di accordo tra le parti, il percorso autorizzativo potrebbe richiedere molti mesi.

Per ora solo indiscrezioni

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte delle due aziende e non è chiaro se le discussioni siano ancora in corso. Gli investitori guarderanno con attenzione alle prossime settimane e soprattutto ai risultati del terzo trimestre, attesi a fine ottobre, per cogliere eventuali indicazioni sulle strategie future dei due gruppi.

Perché questa notizia è importante

Se confermata, questa sarebbe una delle più grandi operazioni nella storia dell’industria farmaceutica, destinata a modificare profondamente gli equilibri competitivi del settore. La nascita di un gruppo da quasi 400 miliardi di dollari rafforzerebbe ulteriormente la concentrazione del mercato, creando un leader globale con una posizione dominante in oncologia, immunologia ed ematologia e una capacità di investimento in ricerca clinica difficilmente eguagliabile. Al tempo stesso, una fusione di queste dimensioni potrebbe innescare nuove operazioni di consolidamento tra le altre Big Pharma, accelerando la trasformazione del panorama industriale nei prossimi anni.

Bibliografia

• Financial Times. AstraZeneca and Bristol Myers Squibb hold merger talks. 2 agosto 2026.

• Investing.com. AstraZeneca and Bristol-Myers Squibb in talks over potential merger. 2 agosto 2026.