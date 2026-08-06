DJ Spen leggenda house @ Flava Beach Castel Volturno

DJ Spen, autentica leggenda della musica dance statunitense e protagonista di una carriera che attraversa oltre trent’anni di successi, fa ballare Caserta

DJ Spen, autentica leggenda della musica dance statunitense e protagonista di una carriera che attraversa oltre trent’anni di successi, fa ballare Caserta. Il grande sound internazionale della house music di questo artista leggendario approda sulla costa domizia. Succede sabato 8 agosto, a partire dalle ore 23, quando il Flava Beach di Castel Volturno (Caserta) ospiterà uno degli artisti più influenti della scena house mondiale:

Considerato uno dei pionieri del celebre Baltimore Sound, DJ Spen, all’anagrafe Sean Spencer, è una figura di riferimento per intere generazioni di dj e produttori. La sua storia musicale inizia prestissimo: appena tredicenne mette le mani sulla consolle nella sua Baltimora, dando il via a un percorso che lo porterà a diventare uno dei nomi più rispettati della scena house internazionale.

La sua carriera decolla a metà degli anni Ottanta come dj radiofonico hip-hop, ma è con il progetto Numarx che conquista l’attenzione del panorama musicale. A lui si deve infatti la scrittura e la produzione di “Girl You Know It’s True”, brano destinato a diventare un successo mondiale grazie alla reinterpretazione dei Milli Vanilli.

Nel corso degli anni DJ Spen ha saputo reinventarsi senza mai perdere la propria identità artistica. Dopo l’esperienza con i celebri Basement Boys, nel 2004 intraprende un nuovo percorso discografico pubblicando con Black Vinyl Records e con la sua etichetta Code Red, fino alla nascita di Quantize Recordings, oggi punto di riferimento per la house e la soulful music a livello internazionale.

Produttore raffinato e remixer tra i più richiesti del settore, DJ Spen ha lasciato il proprio marchio su brani di autentiche leggende della musica mondiale come Diana Ross, Michael Jackson, Everything But The Girl e Toni Braxton, dimostrando una straordinaria capacità di fondere groove, soul e sonorità contemporanee.

Nonostante una carriera costellata di riconoscimenti, continua ancora oggi a essere protagonista delle consolle più prestigiose del pianeta, conquistando il pubblico con set energici e coinvolgenti che rappresentano un perfetto equilibrio tra tradizione house e nuove contaminazioni.