Dal 10 agosto lavori tra Chiusi e Orvieto: riprogrammata l’offerta di treni Alta Velocità, Intercity e Regionali

Dal 10 al 28 agosto lavori tra Chiusi e Orvieto: investimenti per circa 6 milioni di euro, riprogrammata l’offerta di treni Alta Velocità, Intercity e Regionali

Prosegue il programma di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Dal 10 al 28 agosto saranno eseguiti importanti interventi sulle linee Direttissima e convenzionale Firenze–Roma, con un investimento complessivo di circa sei milioni di euro.

I lavori, programmati nel periodo estivo per ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità, consentiranno di incrementare l’affidabilità dell’infrastruttura e la regolarità della circolazione ferroviaria.

Sulla linea Direttissima gli interventi interesseranno il tratto tra Chiusi e Orvieto, con attività alla galleria Fabro e sul viadotto Paglia, nei pressi di Orvieto. Nei cantieri saranno impegnati ogni giorno oltre 80 tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, supportati da treni cantiere e mezzi d’opera. L’investimento previsto è di circa cinque milioni di euro.

Sulla linea convenzionale saranno invece eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sul ponte ferroviario del Riomaggiore, tra Chiusi e Panicale, e sulla seconda pensilina della stazione di Chiusi–Chianciano Terme. Le lavorazioni vedranno all’opera quotidianamente oltre 30 tecnici, con l’impiego di treni cantiere e mezzi operativi, per un investimento di circa un milione di euro.

Per consentire l’esecuzione delle attività, la circolazione ferroviaria sarà riprogrammata. Le modifiche, già recepite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie, comporteranno variazioni di orario, allungamenti dei tempi di percorrenza e una rimodulazione dell’offerta dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Conclusi gli interventi, dal 29 al 31 agosto, sarà avviata la fase di ripristino dell’esercizio secondo le procedure previste dopo il rinnovo dell’infrastruttura. In questo periodo i treni transiteranno inizialmente a velocità ridotta, progressivamente incrementata dopo le verifiche tecniche, con un aumento dei tempi di percorrenza compreso tra 5 e 10 minuti.

Tutte le modifiche previste sono già inserite sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.