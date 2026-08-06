Circo Nero Italia, un agosto ’26 scatenato

Circo Nero Italia, anche nel caldo agosto 2026, continua a far scatenare l’Italia. Non è un circo qualunque, ma il tendone più assurdo dell’estate

Circo Nero Italia, anche nel caldo agosto 2026, continua a far scatenare l’Italia. Non è un circo qualunque, ma il tendone più assurdo dell’estate, fatto di spettacolo, musica, personaggi, sorprese. Fatto di quella confusione bellissima che ormai chi ha voglia di ballare conosce bene.

Mercoledì 5 agosto, insieme prima di tutto a Biba DJ, uno dei professionisti del mixer che più spesso fa scatenare a livello musicale gli artisti di questo collettivo, ecco l’evento Circo Aif al Club del Diavolo. L’evento è Aperitivo in Famiglia, a Quarrata (Pistoia).

Sabato 8 agosto, eccoli a Cirò Marina, al Summer Beach Club Habanero, per mettere in scena il loro nuovo evento Space Circus. Il 14 agosto eccoli invece a Palinuro, mentre il 22 sono a Montefiascone.

Circo Nero Italia non è un format come tutti gli altri. Non è un semplice show, è un collettivo di creativi e di artisti coordinati da Duccio Cantini. Gli scatenati performer di Circo Nero Italia, coordinati dal fiorentino Duccio Cantini, mettono infatti in scena spettacolari eventi e party, sia eventi aziendali, sia show nei club, sia feste di piazza… con performance di qualità, sorprese di ogni genere, intrattenimento artistico con numeri d’alta scuola preparati con passione e dovizia di dettagli…

«Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d’impatto a fare da cornice», racconta Cantini. «È e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l’asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi… siano essi interiori, inferiori o superiori».

Circo Nero Italia fa scatenare anche party notturni o eventi all’aperto, in città e pure in provincia. Tra i vari show, ecco CircoNero Classic, Circo Revolution, Los Hermanos, Woodoo e tante altre nuove proposte che il collettivo sta realizzando in tutta Italia. Non solo Circo Nero Italia può creare un evento su misura in base alle necessità di chi organizza un evento. Un evento nuovo, nello stile, nel mood richiesto, magari partendo dalle peculiarità della location.

Quando sul palco ci sono loro, ogni festa decolla e porta chissà dove. L’arte dei performer di Circo Nero Italia è un mix di bellezza, meraviglia e riflessione. Li rende straordinari. Ma chi sono i performer di Circo Nero Italia? Ballerini, attori, effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere, spettacolari e coinvolgenti. I loro show non si limitano alle feste, ma si allargano anche a eventi diurni e cene spettacolo.

La loro abilità nell’unire arti circensi, con musica elettronica o altri sound, in eventi diurni e notturni, fa di loro unici e sorprendenti. Non c’è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni con la loro eccezionale creatività. Le loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero Italia è senza dubbio uno degli show party più spettacolari e sorprendenti presenti in Italia, e un nome che non si dimentica.

Circo Nero Italia