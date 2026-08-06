A Pietrasanta una mostra collettiva per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Una mostra collettiva, realizzata da artisti che vivono o lavorano a Pietrasanta e nelle immediate vicinanze, dedicata alla figura di San Francesco, in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario dalla sua morte

Una mostra collettiva, realizzata da artisti che vivono o lavorano a Pietrasanta e nelle immediate vicinanze, dedicata alla figura di San Francesco, in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario dalla sua morte (“Il Transito”). C’è la data (dal 19 settembre al 18 ottobre) e ci sono le sedi espositive (sala delle Grasce e sala del San Leone) per il progetto nato dalla collaborazione fra gli Istituti Culturali del Comune e la Parrocchia del Duomo di San Martino, approvato dalla giunta municipale e che, a breve, vedrà l’apertura di una manifestazione d’interesse rivolta agli artisti che ne vorranno essere parte.

“Abbiamo raccolto e sviluppato l’idea che Don Roberto Canale suggerì lo scorso novembre, in occasione del Giubileo degli Artisti – ricorda il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – per rendere omaggio a San Francesco attraverso un racconto polifonico, reso nel linguaggio universale dell’arte. Una collettiva che, come ha indicato anche Don Roberto, non dovrà semplicemente illustrare la vita del Santo ma avrà l’obiettivo di lasciarlo riemergere nella sensibilità, nella materia, nello stile e nella visione di ogni singolo artista”.

La figura del “Poverello di Assisi” ha una presenza visibile e caratterizzante, sul territorio comunale: nel Convento di San Francesco, risalente al XVI° secolo, ha sede oggi uno dei principali centri artistici e di formazione culturale della città, la Fondazione Centro Arti Visive; alle porte del centro storico, in fondo al viale intitolato al Santo, è poi possibile ammirare il chiostro con gli affreschi di Luigi Ademollo che ritraggono scene di vita francescana e la scultura in bronzo dell’artista statunitense Harry Marinsky, che lo rappresenta circondato da piccoli animali e da un girotondo di bambini, a simboleggiare l’amore per la Natura e le cose semplici della quotidianità.

Le cerimonie per “Il Transito”, avvenuto nel 1226, sono iniziate il 10 gennaio 2026 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, per ricordare il passaggio del Santo alla vita eterna e culmineranno domenica 4 ottobre, con la prima celebrazione ufficiale del giorno di San Francesco come festività civile e solennità nazionale.