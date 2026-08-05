Su Rai 3 a “Un giorno in Pretura” “La doppia verità” di Simona Tili

Torna “Un giorno in Pretura”, di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, con la puntata dal titolo “La doppia verità” di Simona Tili, in onda mercoledì 5 agosto alle 21.15 su Rai 3
È il tardo pomeriggio del 13 ottobre 2023 quando al secondo piano del piccolo condominio di via Valle Fiorita a Tor Bella Monaca si sente urlare aiuto. Poco dopo Sivana Aru, 71 anni, morirà a causa delle ferite riportate, colpita più volte con un martello sul capo e sul viso.
Un caso seguito da “Un giorno in Pretura”, di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, nella puntata dal titolo “La doppia verità” di Simona Tili, in onda mercoledì 5 agosto alle 21.15 su Rai 3. Accusato dell’omicidio un amico di famiglia, Spartaco Salvatori, 38 anni, che viene ritrovato in casa, vicino alla donna agonizzante, intento a tamponarle le ferite. Un caso all’apparenza di facile soluzione, ma l’imputato che si è sempre proclamato innocente, racconta in aula un’altra verità.