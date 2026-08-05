Stasera su Rai 2 “Il cielo è sempre più blu”: da Cosenza il concerto “Radio2 Live”

In prima serata su Rai 2 “Il cielo è sempre più blu”. Da Cosenza il concerto “Radio2 Live” a 45 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano

Va in onda il prossimo mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e su Rai Radio2 in simulcast, “Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu”, il concerto evento dedicato a Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa, realizzato a Cosenza nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com.

Una grande festa per ricordare il grande cantautore crotonese ancora oggi presente nell’immaginario e nel cuore del pubblico italiano attraverso la forza senza tempo delle sue canzoni.

A fare da padrona di casa, Ema Stokholma in compagnia di Gino Castaldo. Accoglieranno sul palco, allestito nella bella e gremitissima piazza XV Marzo, in pieno centro a Cosenza, numerosi artisti: Noemi, Sarah Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Aiello, Francamente, Santamarea, Serena Autieri, Eugenio in Via Di Gioia, Senhit, Francis Alina Ascione, Alessandro Gaetano, Peppe Voltarelli.

Uno spettacolo ricco, interamente dal vivo, con la bravura e l’energia della Radio2 Social Band, la regia di Cristiano D’Alisera, in una scenografia grafica pensata ad hoc per l’evento, con suggestivi sfondi e affascinanti giochi di luce ad accompagnare le singole esibizioni, dove a predominare è il blu intenso, blu proprio come il cielo del sottotitolo del concerto che omaggia Rino Gaetano.