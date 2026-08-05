SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 5 agosto 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 5 agosto 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

sivincetutto superenalotto

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 5 agosto 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 5/8/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

5-6-14-21-30-73

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 59€ 479,80
punti 4177€ 58,83
punti 31.564€ 29,63
punti 27.662€ 8,60