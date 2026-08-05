SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 5 agosto 2026: numeri e quote

I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 5 agosto 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente
Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 5 agosto 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.
Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.
Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 5/8/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
5-6-14-21-30-73
Le quote del concorso di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 479,80
|punti 4
|177
|€ 58,83
|punti 3
|1.564
|€ 29,63
|punti 2
|7.662
|€ 8,60