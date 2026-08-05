Oroscopo di oggi, mercoledì 5 agosto 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Se siamo in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Esperienze formative, contatto con nuove idee. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste? Mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti dei segnali.
Toro
Senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio, per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Se siamo in carriera, ci tocca sudare sette camicie per riuscire a stare al passo con i colleghi più agguerriti.
Gemelli
Gli eventi scorrono in un clima di idealismo e apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividiamo con gli amici propositi di ampio respiro. Una giornata estiva da spendere come, dove e con chi vogliamo. Ottima per il complice gioco di squadra.
Cancro
Le priorità nel lavoro richiedono massimo impegno. Iniziative azzeccate ci aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La nostra vita ne può trarre grande giovamento.
Leone
Atmosfera nervosa, sull’onda di tensioni fra l’amato e gli amici. La nostra attività ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L’attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall’autorevolezza all’autoritarismo, il passo è breve.
Vergine
Incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente ora progetti che durano nel tempo, senza farci prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna potrebbe scombinare la nostra organizzazione. Noie di breve durata.
Bilancia
Sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il nostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale ci lasciamo andare a confidenze molto intime.
Scorpione
Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno, in questo periodo non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos’è questa frenesia? Forse il tentativo di mettere ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta.
Sagittario
Vitalità e allegria ci danno la spinta per uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall’ambiente, nonostante un calo di energia. Cupido è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono là dove meno ce l’aspettiamo. Stiamo in campana.
Capricorno
Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiamo aiutare qualcuno: facciamolo senza fanfare né vanterie. Coltiviamo gli spazi liberi dal lavoro per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi.
Acquario
Amicizie e carriera danno soddisfazioni. In amore, un bel calcio al passato e via, per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. In ambito domestico, la tranquillità è quasi un miraggio. Fra imprevisti, ostacoli e bisticci, si discute animatamente.
Pesci
Il settore professionale vive un momento di crescita, i cuori in coppia fanno grandi sogni, alcuni dei quali si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Una storia fatta di emozioni ci attrae, ma cerchiamo di procedere con calma. Non esponiamoci troppo.