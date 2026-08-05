Michael Morris, Tiffani Bova, Charles Conn a Milano al Leadership Forum 2026

Michael Morris, Tiffani Bova, Charles Conn, autori di Roi Edizioni, saranno presenti a Milano al Leadership Forum 2026

Charles Conn, presidente del Board di Patagonia, Tiffani Bova, tra i principali business thinker mondiali, e Michael Morris, docente di Leadership e Psicologia alla Columbia Business School, saranno in Italia il 29 e 30 settembre per il Leadership Forum 2026, l’appuntamento organizzato da ROI Group che porterà al Teatro degli Arcimboldi di Milano alcuni dei più influenti pensatori e leader mondiali.

I tre saranno tra gli speaker della quindicesima edizione dell’evento, dedicata al tema “Leader Sapiens”, che esplorerà le nuove frontiere della leadership nell’epoca dell’intelligenza artificiale, della trasformazione tecnologica e dei grandi cambiamenti economici e sociali.

Accanto a loro saliranno sul palco Yuval Noah Harari, Alex Osterwalder, Amy Cuddy, James Kerr, Sheena Iyengar, Sarah Harper, Giovanni Allevi, Fabiola Gianotti e Andrea Pontremoli.

Tre prospettive diverse, ma complementari, per interpretare le sfide della leadership contemporanea: dal processo decisionale in contesti di incertezza al valore dell’esperienza di clienti e collaboratori, fino al ruolo delle dinamiche di gruppo nel favorire innovazione, cambiamento culturale e leadership nelle organizzazioni.

Charles Conn, presidente del Board di Patagonia, imprenditore ed ex partner di McKinsey, è autore, insieme a Robert McLean, de Gli imperfezionisti, dedicato al pensiero strategico nei contesti di incertezza. Il volume propone un approccio alla leadership fondato sulla sperimentazione continua, sulla capacità di apprendere dagli errori e sulla costruzione di strategie adattive, superando il mito della decisione perfetta.

Tiffani Bova, inserita da Thinkers50 tra i principali business thinker mondiali ed ex Growth & Innovation Evangelist di Salesforce, è autrice de Il valore dell’esperienza, in cui dimostra come customer experience ed employee experience siano inseparabili e come il successo delle organizzazioni dipenda sempre più dalla qualità dell’esperienza vissuta tanto dai clienti quanto dalle persone che lavorano all’interno dell’azienda.

Michael Morris, docente di Leadership e Psicologia alla Columbia Business School, è autore di Tribale, un saggio che ribalta la tradizionale visione del tribalismo, mostrando come gli istinti che guidano i gruppi umani possano diventare una potente leva per favorire collaborazione, innovazione, cambiamento culturale e leadership nelle organizzazioni.

Il Leadership Forum 2026 celebrerà inoltre il quindicesimo anniversario della manifestazione con un programma dedicato ai nuovi modelli di leadership capaci di integrare intelligenza umana, tecnologia, sostenibilità e responsabilità, confermandosi uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’innovazione manageriale. L’evento riunirà oltre 2.000 decision maker provenienti da più di 700 aziende.

In occasione della loro presenza a Milano, Charles Conn, Tiffani Bova e Michael Morris, tutti pubblicati in Italia da ROI Edizioni, saranno disponibili per interviste con i media, previa prenotazione attraverso l’ufficio stampa di ROI Edizioni, oppure a questa mail: roigroup@teamlewis.com