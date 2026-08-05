Il thriller “Derailed – Attrazione Letale” stasera su Rai 4: la trama del film

“Derailed – Attrazione letale”, film thriller del 2005 diretto da Mikael Håfström e interpretato da Clive Owen, Jennifer Aniston e Vincent Cassel, su Rai 4: la trama

Mercoledì 5 agosto 2026 la prima serata di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) sarà avvolta dalle atmosfere misteriose e paranoiche del thriller “Derailed – Attrazione letale”. Diretto dall’esperto in suspense Mikael Håfström, già regista di “Drowning Ghost – Oscure presenze”, “1408” ed “Escape Plan – Fuga dall’Inferno”, “Derailed – Attrazione letale” racconta la forte attrazione tra Charles e Lucinda, due sconosciuti che si incontrano in treno e, nonostante abbiano già delle relazioni, decidono di dare sfogo alla passione in una camera d’albergo.

Ma qui vengono raggiunti da un malvivente che violenta Lucinda e ferisce Charles: la vita di entrambi si trasformerà in un incubo dal momento che il malvivente comincia a ricattare Charles, minacciando di rendere pubblica la sua scappatella se non gli consegnerà ventimila dollari.

Tratto dall’omonimo romanzo di James Siegel, “Derailed” è un thriller teso e ricco di colpi di scena che si avvale dell’interpretazione di Clive Owen, Jennifer Aniston e un mefistofelico Vincent Cassel.