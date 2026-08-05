AIFA autorizza nuove cure per tumori, emicrania, malattie rare

AIFA autorizza 4 farmaci orfani per malattie rare e 5 farmaci a base di nuovi principi attivi, oltre a 6 estensioni di indicazioni terapeutiche

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha esaminato e approvato 38 dossier per i quali la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) ha completato l’iter di valutazione.

Di particolare rilevanza i nuovi medicinali autorizzati. Si tratta di 4 farmaci orfani per malattie rare e 5 farmaci a base di nuovi principi attivi, oltre a 6 estensioni di indicazioni terapeutiche.

I farmaci orfani autorizzati e ammessi alla rimborsabilità da parte del SSN sono per il trattamento delle seguenti condizioni patologiche.

Enjaymo (sutimlimab), anemia emolitica in pazienti adulti con malattia delle agglutinine fredde (CAD).

Tepkinly (epcoritamab), in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica.

Finlee (dabrafenib), in associazione con trametinib per il trattamento del glioma a basso grado e ad alto grado in pazienti pediatrici.

Spexotras (trametinib), in associazione con dabrafenib per il trattamento del glioma a basso grado e ad alto grado in pazienti pediatrici.

Gli altri farmaci autorizzati e ammessi alla rimborsabilità da parte del SSN sono i seguenti:

Erwinase (crisantaspasi), utilizzato in combinazione con altri chemioterapici per il trattamento di pazienti, principalmente bambini, affetti da leucemia linfoblastica acuta.

Jaypirca (pirtobrutinib), indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari.

Yselty (linzagolix colina), indicato per il trattamento dei sintomi dei fibromi dell’utero.

Locametz (gozetotide), medicinale per uso diagnostico.

Aquipta (atogepant), profilassi dell’emicrania negli adulti.

È stato inoltre autorizzato il biosimilare Pyzchiva (ustekinumab), un anticorpo monoclonale per la psoriasi.