Vidoser chiude un round bridge da 1 milione di euro e supera i 5 mln di ARR nel H1 del 2026

Vidoser, brand di go-to-market della scaleup MarTech CreationDose, chiude un round bridge da 1 milione di euro per accelerare la crescita e rafforzare il proprio posizionamento internazionale

Vidoser , brand di go-to-market internazionale della società CreationDose, gruppo MarTech verticale nel Creator Marketing, annuncia la chiusura di un round bridge da 1 milione di euro e supera i 5 milioni di euro di ARR nel primo semestre del 2026, una cifra superiore all’intero fatturato registrato nel 2025.

L’aumento di capitale è stato raccolto tramite SAFE e ha visto la partecipazione sia di alcuni degli attuali investitori della società che l’ingresso di nuovi Family Office. L’operazione porta a oltre 3 milioni di euro il capitale complessivamente raccolto dal 2019, dopo i round a cui avevano partecipato il Fondo Rilancio di CDP Venture Capital SGR, Intesa Sanpaolo e l’ex capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti, che ha sempre riconfermato il proprio commitment nella società.

Le risorse raccolte saranno destinate principalmente all’accelerazione della roadmap di prodotto e a sostenere il percorso di crescita della società, sia attraverso il potenziamento degli asset interni che attraverso acquisizioni, concentrando il proprio focus sulla creazione di soluzioni e prodotti per semplificare il Creator Marketing e rafforzare ulteriormente il posizionamento di Vidoser come player di riferimento del mercato.

La società ha già avviato una strategia di buy-and-build, concludendo a dicembre 2025 la prima acquisizione con l’acquisto del 100% della creator agency Snap Marketing, società verticale nell’attivazione di Creator on demand in tutta Italia, con un focus su soluzioni video

per le micro-imprese.

“Il capitale raccolto e la fiducia degli attuali investitori e dei nuovi investitori della società ci permettono di proseguire il nostro piano industriale 2026-2028, accelerando la crescita sia per acquisizioni sia per crescita organica. Stiamo investendo già nella crescita dei nuovi mercati e nelle prime operazioni di M&A con la prima operazione conclusa a fine 2025.” dichiara Alessandro La Rosa, CEO e founder di Vidoser. “A riprova della strategia la società acquisita è stata integrata al 100% nella tecnologia e nei processi di Vidoser entro i primi 90 giorni del 2026. Questa rapida integrazione ha consentito di sfruttare appieno le sinergie operative e tecnologiche, contribuendo a una crescita superiore a 2x rispetto al primo semestre dell’anno precedente”.

Il nuovo capitale raccolto rafforza così la strategia di espansione e acquisizione del gruppo affiancata da un Creator Network sempre più internazionale e coinvolto grazie agli strumenti messi a disposizione attraverso l’app dedicata, e da Vidoser Platform che, come “Creator Marketing Operating System”, integra e semplifica l’intera filiera del settore grazie anche ai sistemi AI sviluppati: dalla selezione dei creator alla gestione delle collaborazioni, fino al controllo e alla distribuzione dei contenuti. È proprio la sinergia tra queste due componenti a rendere la crescita dell’azienda scalabile nel lungo periodo, consentendole di assorbire in modo efficiente sia l’aumento dei volumi sia le nuove acquisizioni.

Ora la strategia di internazionalizzazione di Vidoser guarda a diversi mercati europei, puntando a guidare un’espansione con la capogruppo italiana. L’obiettivo è diventare sempre più un polo internazionale del Creator Marketing, grazie alla scalabilità della tecnologia proprietaria e alla velocità di acquisizione dei creator che questa garantisce. In quest’ottica, l’azienda è da poco entrata nel mercato iberico con la nascita di Vidoser Iberia SL, società controllata al 100% e dedicata a Spagna, Portogallo e presto anche all’America Latina.

“L’espansione internazionale nel mercato iberico, la fiducia degli investitori, dei clienti e del nostro team ci permette di guardare con orgoglio alla crescita di lungo periodo del nostro gruppo.” conclude Alessandro La Rosa.