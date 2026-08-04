“Un matrimonio di troppo” in prima visione Tv stasera su Rai 1: la trama

Su Rai 1 il film “Un matrimonio di troppo” (2024) di Nicholas Stoller con Will Ferrell, Reese Witherspoon, Geraldine Viswanathan: la trama
Un resort nell’isola di Palmetto è il luogo ideale per il matrimonio dell’unica figlia di Jim. Può contenere un numero limitato di ospiti ma, per un errore, il luogo viene prenotato per due matrimoni contemporaneamente.
Anche Margot, infatti, ha deciso di riservare nello stesso week-end il resort per il matrimonio della sorella minore. I due gruppi di invitati si ritrovano a dover difendere l’evento speciale della propria famiglia. Jim e Margot decidono di affrontarsi in un caotico testa a testa non fermandosi davanti a nulla pur di assicurare ai propri cari una cerimonia indimenticabile.
E’ la trama del film “Un matrimonio di troppo” in onda martedì 4 agosto 2026 alle 21:30 su Rai 1 in prima visione Tv.