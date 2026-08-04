Trofeo Luigi Fagioli, una mostra e un libro per… “I favolosi 60”

Gubbio e l’Umbria sono in fermento per la “finale” del Campionato Italiano Supersalita (23 agosto) che da mercoledì 12 sarà preceduta e accompagnata da iniziative tra cultura e storia

Agosto va a braccetto con il 61° Trofeo Luigi Fagioli, prima “finale” del Campionato Italiano Supersalita 2026 il 21-23 agosto a Gubbio. Ma la classica e ambìta gara umbra, il “salotto buono” delle cronoscalate riconosciuta come Montecarlo delle Salite, sarà come sempre accompagnata da una lunga e prestigiosa serie di eventi e iniziative protagoniste in città fin da mercoledì 12 agosto. L’edizione 2026 arriva a ridosso di quella che ha celebrato il sessantesimo della sua storia e per chiudere il cerchio perfetto sull’importante anniversario, tra l’altro segnato dal record di 60 edizioni consecutive, arrivano insieme un libro e la mostra fotografica e interattiva ribattezzata proprio “I favolosi sessanta”.

Allestita fino a domenica 23, quest’ultima sarà inaugurata il 12 agosto alle 18.00 e intende accompagnare appassionati e non appassionati nell’attesa del fine settimana della gara. Nei locali della Galleria della Porta in Corso Garibaldi, i visitatori potranno rivivere i momenti più suggestivi di un’avvincente storia automobilistica iniziata nel 1966 e condivisa con l’intero territorio, ritrovando personaggi che hanno contribuito a far crescere la Gubbio-Madonna della Cima. Un percorso della memoria che dalle foto in bianco e nero delle prime edizioni conduce agli anni Ottanta e Novanta tra paddock e gara per poi approdare agli scatti delle ultime edizioni. Asse portante della mostra è le serie dedicate a tutti i vincitori, ai quali si aggiungono diversi piloti e personaggi eugubini che hanno attraversato e fatto la storia della cronoscalata di casa. L’evento è arricchito dall’esposizione di auto da corsa e da una raccolta multimediale che comprende materiale video e una sezione dedicata ai cento anni dell’Automobile Club Perugia, celebrati lo scorso anno in concomitanza con il sessantesimo del Trofeo.

A seguire il taglio del nastro della mostra, il 12 agosto si terrà anche la presentazione della seconda parte del libro “Di piloti, bolidi e altre storie”. A otto anni dalla pubblicazione della prima, che ricostruisce la storia del Trofeo Fagioli fino all’edizione 2017, il fotografo e scrittore Tonino Menichetti riprende il racconto delle ultime annate fino al 2025, che ha appunto marcato la 60esima edizione. Nelle 156 pagine del volume trovano spazio un’appassionante serie di episodi ricordati dai protagonisti, numerose fotografie, classifiche e dati e l’aggiornamento dell’elenco dei piloti che almeno una volta hanno preso il via della gara. Dopo i saluti istituzionali, a parlarne con l’autore eugubino ci sarà Mario Donnini, giornalista e volto noto della redazione di “Autosprint” e scrittore.

Fortemente volute dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, le due iniziative sono state realizzate anche grazie anche al sostegno della Fondazione Perugia, che ha raccolto con sensibilità l’invito degli organizzatori a partecipare. Ad affiancare due eventi che rendono onore alla città di Gubbio attraverso la sua “supersalita”, ci sono poi partner storici e amici come Rampini Auto e Romeoauto, le cui famiglie di imprenditori sono vicine al Comitato e protagoniste di primo piano del Trofeo.

Sul fronte sportivo 2026, invece, proseguono invece le iscrizioni all’edizione numero 61, che rimarranno aperte fino a lunedì 17 agosto alle 23.59 e come sempre dovranno essere perfezionate per via telematica. L’agevole procedura degli ultimi anni prevede il passaggio di pre-iscrizione nell’area riservata del portale di ACI e poi il completamento dell’operazione attraverso il sito http://rallyenter.it, dove piloti, team e scuderie trovano la modulistica necessaria. Per ulteriori info o istruzioni, si può sempre fare riferimento al sito ufficiale www.trofeofagioli.it. Oltre che come penultimo round e prima “finale” della Supersalita 2026 con trasmissione in diretta su AciSport TV, il 21-23 agosto il Trofeo Fagioli è valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) Nord e Sud, il Campionato Italiano Bicilindriche e il Challenge Assominicar e assegnerà la Coppa Città di Gubbio nella competizione riservata alle auto storiche (che disputeranno due manche di prove e due di gara).