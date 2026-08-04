Terremoto Pisa: sospesa la circolazione ferroviaria

La circolazione riprenderà non appena completati i controlli
“A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6, avvertita alle 10.30 nell’area di Pisa, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Pisa-Empoli, Pisa-Livorno, Pisa-Lucca e Pisa-Viareggio, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura.
Sono già al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le procedure previste in questi casi, per il controllo dell’infrastruttura. La circolazione riprenderà non appena completati i controlli e accertata la piena sicurezza delle linee” scrive in una nota Ferrovie dello Stato Italiane.