Stasera su Rai 2 “Storie al bivio di sera” tra racconti intimi, attualità e politica

Martedì 4 agosto, alle 22.50 su Rai 2, torna “Storie al bivio di sera”, il programma condotto da Monica Setta. La prima protagonista chiamata a ripercorrere i momenti più importanti tra carriera e vita privata è Alba Parietti. A seguire Emanuela Folliero è protagonista di un’intervista dedicata alla sua storia personale e professionale e alle scelte che hanno segnato il suo percorso. Spazio anche all’attualità, alla politica e al mondo del lavoro con Matilde Siracusano, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. A scandire la serata sono le esibizioni musicali del trio Le Appassionante.