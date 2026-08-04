Scossa di terremoto a Pisa di 4.3, avvertita anche fuori provincia

La scossa è stata registrata a una profondità superficiale di 10 km, con epicentro a circa 6 km da Pisa

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, alle 10.15, a sette chilometri da Pisa e con profondità di 8,2 chilometri. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo è stata di 4.3. A quel che si apprende la scossa è durata diversi secondi e sarebbe stata avvertita anche fuori dalla provincia. Molte le segnalazioni in questi minuti di persone riversatesi in strada per lo spavento.

Secondo quanto rilevato dal dipartimento nazionale della protezione civile, dalle prime verifiche effettuate dalla sala Situazione Italia in contatto con il territorio non risultano segnalazioni di danni.

È quanto riferisce il dipartimento in un post sui social.