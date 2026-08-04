Oroscopo di oggi, martedì 4 agosto 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 4 agosto 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
A esaudire il nostro desiderio di una giornata dinamica, risponde pronta la Luna dall’Acquario, che ci circonda di amici, di chiacchiere in leggerezza. Lo scambio con gli altri è vivace, non superficiale. Trattiamo argomenti interessanti che catturano l’attenzione.
Toro
Intromissioni, interferenze e pretese assurde mettono a soqquadro l’equilibrio emotivo? Scendiamo dalla giostra e mettiamo un punto fermo. Le discussioni con chi amiamo vertono sul denaro? Guardiamo i sentimenti, sono il bene più prezioso.
Gemelli
La Luna in trigono, con la sua corte di amici pronti a confortarci, è una mano santa per superare una delusione affettiva, dovuta alla lite fra Venere e Marte. Se un appuntamento sfuma e il compagno si comporta in modo bizzarro, domani chiediamo spiegazioni.
Cancro
Gli alti e bassi in famiglia dipendono dalle rispettive posizioni, arroccate su questioni di principio. Veniamoci incontro, facciamo noi il primo passo. La situazione economica è poco fluida. Non potendo contare su entrate straordinarie, limitiamo le spese.
Leone
In opposizione a Giove e al Sole, la Luna in Acquario minaccia di creare dissapori con gli amici. Non roviniamo una vacanza per questioni di poco conto. Piccoli scontri per acquisti eccessivi sono un segnale di cose non dette, che hanno bisogno di essere espresse.
Vergine
Il conflitto Venere-Marte ci invita alla calma. Se un comportamento dell’amato ci disorienta, non siamo precipitosi né con le parole né con i fatti. Non scoraggiamoci per un rifiuto, anche se inaspettato, piuttosto corriamo a prenotare una vacanza.
Bilancia
Forte della congiunzione di Plutone e del trigono di Urano, la Luna apporta una ventata di novità. Divertiamoci ad appagare la nostra curiosità. Un bel triangolo d’Aria che restituisce leggerezza e ci fa guardare con occhi benevoli al passato e al futuro.
Scorpione
Siamo immersi in un inspiegabile disagio e sentiamo che le situazioni ci sfuggono di mano? Mettiamo a fuoco le ragioni. Orgoglio, gelosia, diffidenza? Un battibecco fra amici per motivi banali? Non diamogli un peso maggiore di quello che ha.
Sagittario
Congiunta a Plutone, la Luna in Acquario ci regala il meglio di sé: una bella carica, entusiasmo e il pensiero positivo indispensabile per affrontare le sfide. Qualcosa va storto nelle faccende di cuore, ma con la giusta leggerezza di spirito, guardiamo avanti senza drammi.
Capricorno
Calibriamo le attività con le energie a disposizione per non arrivare a sera stremati. Alterniamo equamente riposo e lavoro, piacere e dovere. In amore comportiamoci con una saggia attesa. Aspettare non vuol dire rinunciare, ma essere cauti.
Acquario
Sorretta da Urano, ma lesa da Giove, la nostra Luna ci mette in una condizione di imbarazzo. Non sappiamo che pesci pigliare? Sospendiamo il giudizio. Non calchiamo la mano con commenti e battute, soltanto per il gusto di farci notare o per una rivalsa.
Pesci
Mercoledì all’insegna della mutevolezza. L’incontro-scontro fra Venere e Marte compromette la nostra serenità? Insofferenza e nervosismo non aiutano. Non reagiamo con troppo impeto di fronte a un rifiuto. L’unico risultato è di indurre l’altro alla fuga.