Nottetempo pubblica “Dimmi un po’”. Quando parlarsi diventa casa.

Nottetempo torna con “Dimmi un po’”, un brano indie dalle atmosfere intime e avvolgenti, sospeso tra la delicatezza melodica del dream pop e un’intensa carica emotiva

Attraverso chitarre evocative e un percorso sonoro che cresce progressivamente insieme alle linee vocali, il singolo racconta il bisogno profondo di una comunicazione sincera e autentica. In un presente in cui silenzi, incomprensioni e timori spesso prendono il posto delle parole, “Dimmi un po’” si fa portavoce del desiderio di abbattere le distanze emotive e ritrovare il coraggio del confronto.

Il brano è un invito ad abbandonare le difese, a mostrarsi per ciò che si è realmente e a scegliere la vulnerabilità come forma di connessione. Mettere le carte sul tavolo, affrontare le proprie paure e concedersi la possibilità di essere ascoltati diventa così un gesto rivoluzionario e necessario.

Con una scrittura delicata ma incisiva, Nottetempo trasforma l’intimità in racconto universale, ricordando che quando si trova il coraggio di parlarsi davvero, anche i silenzi possono diventare un luogo accogliente in cui sentirsi a casa.

“Dimmi un po’” è una canzone che celebra il valore dell’amore e del dialogo, perché il tempo speso ad amarsi sarà sempre più prezioso di quello speso a difendersi.

Nottetempo è il progetto solista di Rachel O’Neill, già voce principale dei Cream Pie, band hard rock milanese di lunga esperienza. Nato nell’estate del 2023, questo progetto rappresenta una svolta intima e personale per l’artista, che esplora territori musicali lontani dalle sonorità graffianti della sua band principale, abbracciando per la prima volta un cantato in italiano e atmosfere più riflessive.

Il debutto discografico di Nottetempo arriva nel 2024 con due brani che mostrano tutta la profondità del suo approccio musicale. Il primo, “nerodime”, è una ballad acustica che si distingue per la sua delicatezza e profondità emotiva, un viaggio attraverso le fragilità e le introspezioni più personali. Il secondo, “E Intanto il Mare”, si muove invece su coordinate pop più cantautorali, caratterizzandosi per melodie evocative in un testo legato a doppio nodo alla canzone precedente.

Il 2025 è l’anno dell’approdo nella dimensione live, per Nottetempo. La forma è quella acustica, molto più intima e personale, ideale per raccontare senza troppi fronzoli, i pensieri in musica dell’artista. L’esperienza di Rachel sui palchi dei principali club italiani ed europei e l’esperienza dei tour negli USA con la sua band, garantiscono sempre una sintonia quasi naturale con il pubblico, che si sente da subito parte coinvolta dello show.

A luglio 2025 viene pubblicato il terzo singolo, “Basilico” traccia in cui le sonorità sono decisamente più scanzonate.

Nel 2026 invece escono i singoli “Il Muro al Centro del Letto” e l’ultimo “Dimmi un po’”.

Questo progetto solista di Rachel è a tutti gli effetti una nuova avventura artistica, che non snatura la sua anima “alternativa”, ma allo stesso tempo esplora nuovi orizzonti creativi.