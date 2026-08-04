Negli USA primi due morti collegati all’epidemia di “diarrea esplosiva” per la lattuga contaminata

In Michigan i primi due decessi collegati all’epidemia di “diarrea esplosiva” causata da lattuga contaminata. Le due persone “presentavano patologie pregresse significative” aggravate “dalla ciclsporiasi e dalla disidratazione”
Due persone sono morte a causa dell’epidemia di “diarrea esplosiva” esplosa negli Stati Uniti nelle ultime settimane. Lo ha annunciato il dipartimento della salute dello Stato. Sono due individui che vivevano in Michigan e che, come spiegano le autorità, “presentavano patologie pregresse significative che potrebbero essere state aggravate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione”.
L’infezione, nonostante possa avere grande diffusione nei mesi primaverili ed estivi, non è generalmente mortale. Si tratta, infatti, delle prime due vittime. Basti pensare che, in totale, in Michigan sono stati registrati 11.234 casi e – al 30 luglio – erano 193 i soggetti ricoverati in ospedale.
LEGGI ANCHE: Negli Usa la ‘diarrea esplosiva’ è un’epidemia, decine di ricoveri e 3 mila casi in 31 Stati: colpa della cyclospora
La Cyclospora è un parassita microscopico e sferico che predilige il calore, infetta l’intestino e si diffonde attraverso frutta e verdura trattata con acqua da feci. Per fermare l’epidemia di quest’anno, l’azienda messicana Taylor Farms – fornitore chiave di molti esercizi alimentari negli Stati Uniti tra cui Taco Bell – ha ritirato tutta la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale a causa del potenziale rischio di contaminazione da Cyclospora.
L’infezione può causare diarrea con frequenti evacuazioni, crampi e dolori addominali, nausea e affaticamento. Possono manifestarsi anche mal di testa e febbre. Se non trattata, la malattia può portare a disidratazione e gravi complicazioni che possono richiedere cure più intensive. Queste complicazioni possono durare da pochi giorni a un mese o più e i sintomi possono affievolirsi, per poi ripresentarsi una o più volte con una ricaduta. Le persone immunocompromesse possono manifestare una forma più grave della malattia, di durata maggiore, con complicazioni che richiedono un’attenta assistenza medica.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)