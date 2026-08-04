Maiorca, 17 migranti morti. Sono rimasti alla deriva per 15 giorni

Due i sopravvissuti, l’imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa

Diciassette migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un’imbarcazione partita con 19 persone a bordo.

Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal Salvataggio Marittimo.

Stando al racconto dei superstiti, l’imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per due settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo la Delegazione del governo dell’arcipelago mediterraneo, il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte, quando una motovedetta ha individuato una piccola imbarcazione a 12,6 miglia a sud-ovest di Maiorca con a bordo solo due persone vive.