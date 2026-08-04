Jennifer Lopez a Venezia: in gondola canta “Like a Virgin” come Madonna

Jennifer Lopez a Venezia come Madonna: in gondola canta “Like a Virgin”. “Dovevo farlo”, scrive la popstar che documenta il giro tra i canali della città

Jennifer Lopez come Madonna nel video di “Like a Virgin”. La popstar, in questo periodo in Italia, dopo essere stata avvistata a Roma, ha fatto tappa a Venezia. La cantante ha documentato la visita pubblicando un video sui social in cui si mostra mentre fa un giro in gondola e omaggia la regina del pop. Nella clip, infatti, Jlo si scatena cantando sulle note del singolo uscito nel 1984. “Dovevo farlo”, scrive nella didascalia del post che ha fatto il pieno di like e commenti sia su Instagram che su TikTok.

Recentemente, Lopez – nel programma “Trackstar” – ha rivelato di considerare Madonna come un punto di riferimento agli esordi della sua carriera. “Da piccola volevo essere come lei”, ha raccontato.

La 57enne ha, poi, fatto un passaggio al ristorante “Da Ivo”: “È stato un onore farle vivere l’autentica esperienza della cucina veneziana, in un’atmosfera fatta di tradizione, passione e ospitalità che da sempre contraddistingue il nostro ristorante”, scrive il locale pubblicando uno scatto con la popstar.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)