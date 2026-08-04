Il film “MK Ultra” in prima visione assoluta oggi su Rai 4: la trama

“MK Ultra”, un film thriller psicologico americano del 2022 scritto e diretto dall’ex ufficiale dell’intelligence Joseph Sorrentino, in prima visione su Rai 4: la trama
Tratto da una storia vera, il film “MK Ultra” è la proposta in prima visione assoluta di Rai 4 per la prima serata di martedì 4 agosto 2026.
Nei primi anni Sessanta, il Dr. Ford Strauss, uno psichiatra, viene reclutato dalla CIA per partecipare al progetto segreto MK Ultra. Cerca di ottenere l’approvazione per la sperimentazione medica dell’LSD ma i suoi limiti etici e scientifici vengono messi a dura prova quando l’agente della CIA Galvin Morgan (Jason Patric) gli propone di dirigere una sottosezione del programma presso un ospedale psichiatrico rurale del Mississippi.
Mentre conduce esperimenti su un tossicodipendente, un piromane, una donna transgender e un individuo che uccide animali, il Dr. Strauss inizia a mettere in discussione l’etica dell’agente Morgan e a svelare un’incomprensibile cospirazione.