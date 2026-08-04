Feny Parasole: la ricerca pittorica dell’artista braidese presentata a Venezia durante la Biennale Arte – 14 Agosto ore 17.00 Padiglione Nazionale del Grenada – Cannaregio 6301/A

Venerdì 14 agosto 2026 alle ore 17.00 presso lo Spazio Berlendis, in Cannaregio 6301/A (VE), si terrà la conversazione con la pittrice Feny Parasole, ospitata all’interno del Padiglione Nazionale del Grenada, presente alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. Sarà trattata la poetica dell’autrice, caratterizzata da un’interpretazione personale delle tendenze astrattiste e informali che hanno popolato il panorama Novecentesco italiano, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche e materiali in virtù della sua passione per la chimica.

In tale occasione sarà presentata al pubblico l’opera “Gabriel” (acrilico su tela), dalla tematica profondamente legata al racconto biblico dell’Annunciazione e alla figura dell’arcangelo Gabriele, messaggero della volontà divina e tramite tra il cielo e la terra. Con questo lavoro Parasole afferma il proprio interesse per la ricerca pittorica, affidando all’acrilico – spesso di sua produzione – il potere di una comunicazione essenziale e fortemente simbolica.

L’artista rinuncia infatti ad una figurazione riconoscibile del santo, preferendo suggerirne l’esistenza attraverso pochi elementi evocativi: la composizione è dominata da un fondo scuro su cui si sviluppano rapide pennellate verticali, frutto di un gesto spontaneo e vibrante, che rimandano alla presenza angelica senza descriverne direttamente le sembianze. L’assenza di una definizione formale lascia spazio ad una dimensione contemplativa, dove la luce sembra affiorare dall’oscurità come manifestazione del sacro: tale messaggio trova forza proprio nel netto contrasto del bianco sul nero, che vede un importante precedente nelle sperimentazioni di inchiostro su carta del grande Pierre Soulages. La tela diventa così il luogo in cui l’invisibile prende forma, traducendo in immagine il momento della rivelazione divina e il delicato rapporto tra realtà terrena e trascendenza.

Breve Bio Feny Parasole: Feny Parasole è un’artista originaria di Bra. La sua carriera nell’arte è stata costellata da numerosi partecipazioni e riconoscimenti, tra cui la presenza, in diverse edizioni, sullo storico annuario edito da Giunti «Atlante dell’Arte Contemporanea» nella sezione internazionale; l’esposizione ad Art Basel Miami con lo stand Start (2024); la partecipazione alla Esposizione Triennale di Arti Visive a Roma (2018) e al Castello di Belgioioso (2025). Ha conseguito inoltre il premio alla carriera presso la Camera dei Deputati a Roma (2018).