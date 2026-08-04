Europei nuoto: Ginevra Taddeucci oro nella 10 km, sul podio anche Linda Caponi

Gregorio Paltrinieri, quarto classificato nella gara maschile
Medaglia d’oro per Ginevra Taddeucci. Nelle acque di Parigi nel 2024 conquistò il bronzo olimpico oggi invece firma una prestazione sensazionale nella 10 km femminile agli Europei di nuoto 2026.
Argento all’ungherese, che taglia il traguardo con 9.71 secondi di ritardo, poi il magnifico bronzo di Linda Caponi, che vince il duello con la spagnola Angela Martinez Guillen, termina con un ritardo dalla leader di 13.58 secondi e brinda al terzo posto. Due azzurre sul podio della capitale francese, un sogno. Non ce la fa, invece, Gregorio Paltrinieri, quarto classificato nella gara maschile.