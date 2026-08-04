Europei di Parigi, due bronzi con il nuoto artistico e con il trampolino da 3 metri sincro

Chiude sesta, invece, Sarah Jodoin Di Maria la finale della piattaforma

Italia del nuoto artistico è medaglia i bronzo con il programma libero agli Europei di Parigi. La squadra composta da Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Valentina Bisi, Beatrice Andina e Giulia Vernice affronta la finale con grande determinazione e costruisce una prova in crescendo, aumentando intensità ed emozione fino all’ultima parte della routine.

Bronzo anche per Stefano Belotti e Matteo Santoro nel trampolino 3 metri sincro agli Europei di tuffi di scena a Parigi. Dopo cinque tuffi che sarebbero stati insufficienti per strappare una medaglia, gli azzurri firmano un ottimo doppio e mezzo avanti con due avvitamenti, il loro cavallo di battaglia, arrivano a 386.07 punti e si mettono alle spalle gli inglesi Anthony Harding e Jack Laugher (385.59), fermi in quarta posizione.

Chiude sesta, invece, Sarah Jodoin Di Maria la finale della piattaforma.