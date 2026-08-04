Con Groot Earrings, Belleke Gioielli sviluppa una ricerca sul rapporto tra pietra naturale, spazio e luce, trasformando l’orecchino in una composizione essenziale

Con Groot Earrings, Belleke Gioielli sviluppa una ricerca sul rapporto tra pietra naturale, spazio e luce, trasformando l’orecchino in una composizione essenziale dove ogni elemento è studiato per valorizzare la materia. Il progetto si distingue per un linguaggio pulito e contemporaneo, nel quale la costruzione si riduce all’essenziale per lasciare che sia la gemma a definire l’identità del gioiello attraverso il colore, la profondità e la sua naturale unicità.

La composizione prende forma attorno a una pietra naturale sfaccettata, protagonista assoluta del progetto. La montatura, rigorosa ma leggera, ne segue il profilo senza sovrastarlo, lasciando emergere le caratteristiche cromatiche, le inclusioni e la profondità della gemma. Una sequenza di elementi metallici arrotondati costruisce il perimetro della pietra con un ritmo misurato, generando una struttura equilibrata e contemporanea. In alcune interpretazioni questi dettagli rimangono volutamente essenziali; in altre accolgono diamanti o pietre preziose che introducono delicati accenti di luce, senza mai alterare il ruolo centrale della gemma. Il metallo accompagna la pietra con discrezione, costruendo un dialogo raffinato tra materia, volume e luminosità.

Realizzati interamente a mano attraverso la tecnica della cera persa, i Groot Earrings sono disponibili in bronzo giallo, bronzo rosa, argento e oro su richiesta. La collezione si declina in numerose varianti con lapislazzuli, acquamarine, quarzi azzurri, zaffiri, tanzaniti e altre pietre naturali accuratamente selezionate per intensità cromatica, trasparenze e caratteristiche minerali. Alcune versioni sono impreziosite da diamanti, che aggiungono un’ulteriore dimensione luminosa mantenendo sempre la pietra centrale come fulcro della composizione. Ogni coppia è irripetibile, perché ogni gemma conserva la propria identità naturale e rende ogni creazione unica.

L’equilibrio tra superfici levigate, geometria della montatura e presenza della pietra definisce una gioielleria contemporanea che rinuncia all’eccesso decorativo per privilegiare precisione progettuale, qualità dei materiali e valore della lavorazione artigianale. La luce non nasce dall’ornamento, ma dall’incontro tra il metallo, la pietra e lo spazio che li separa.

Belleke Gioielli è il progetto di Isabelle Gandini, designer, artigiana e gemmologa, che ha sviluppato una ricerca fondata sul dialogo tra tecnica orafa, cultura della materia e conoscenza delle pietre naturali. Dopo la formazione presso la Scuola Orafa Ambrosiana e la specializzazione in gemmologia, ha scelto la tecnica della cera persa come linguaggio progettuale, dando vita a collezioni in cui ogni creazione è realizzata interamente a mano e conserva la traccia autentica del gesto artigianale.

Ogni gioiello Belleke nasce come pezzo unico. Non esistono repliche, ma interpretazioni della materia, in cui metallo, luce e pietra naturale si incontrano per dare forma a un linguaggio estetico essenziale, contemporaneo e riconoscibile.