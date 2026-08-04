“Come Monna Lisa” è la nuova canzone dei La Corte Marziana

La Corte Marziana presenta “COME MONNA LISA”, un brano che rilegge con personalità e intensità uno dei pezzi più affascinanti del repertorio di Mango

La Corte Marziana presenta “COME MONNA LISA”, un brano che rilegge con personalità e intensità uno dei pezzi più affascinanti del repertorio di Mango, trasformandolo in una veste sonora energica e contemporanea.

La canzone si sviluppa attorno a un groove rock solido e serrato, una spinta diretta che accompagna e amplifica l’urgenza emotiva del testo. Chitarre elettriche, sonorità più dure e armonie taglienti contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa tra tensione e mistero, restituendo tutta l’ambiguità e il fascino di una storia segnata da segreti inconfessabili e sentimenti trattenuti.

Dietro questa reinterpretazione c’è anche un preciso intento artistico: rendere omaggio a Mango, figura fondamentale della musica italiana, capace di coniugare sperimentazione, sensibilità e ricerca sonora. Con “COME MONNA LISA”, la Corte Marziana sceglie di riportare al centro dell’attenzione l’eredità di un artista spesso sottovalutato, celebrandone la grandezza attraverso un linguaggio musicale intenso e contemporaneo.

Un tributo sincero che unisce rispetto per l’originale e una forte identità espressiva, dando nuova energia a una canzone senza tempo.

La Corte Marziana è una band alternative rock nata a Brescia, caratterizzata da un sound che unisce energia, ricerca sonora e una forte attenzione alla scrittura in lingua italiana. Il progetto prende forma dall’incontro tra il bassista Alberto Tosoni e il chitarrista Paolo Giannini, musicisti dalle influenze che spaziano dal britpop alle sonorità dell’underground rock.

Successivamente si unisce il cantante Giovanni Tona, che arricchisce il progetto con una sensibilità più cantautorale, mentre l’ingresso del batterista Emanuele Danesi contribuisce a definire in modo definitivo l’identità della band, orientandola verso un alternative rock intenso, diretto e coinvolgente.

La Corte Marziana costruisce la propria identità artistica sull’incontro tra ritmiche incisive, arrangiamenti ricercati e testi consapevoli, capaci di raccontare emozioni, contraddizioni e sfumature della contemporaneità. Lontana dai cliché del genere, la band porta avanti una costante ricerca di originalità, mantenendo intatta la tensione emotiva e l’impatto sonoro che rappresentano l’essenza del proprio percorso musicale.