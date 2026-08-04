Chirurgia del distacco di retina: con statine meno complicanze

L’impiego di statine potrebbe contribuire a ridurre il rischio delle principali complicanze successive alla chirurgia per distacco di retina

L’impiego di statine potrebbe contribuire a ridurre il rischio delle principali complicanze successive alla chirurgia per distacco di retina. In un’ampia analisi retrospettiva condotta su quasi 7.500 pazienti, una precedente prescrizione di questi farmaci è risultata associata a una diminuzione prossima al 50% dell’incidenza di vitreoretinopatia proliferativa e della necessità di un nuovo intervento chirurgico complesso.

I risultati sono stati presentati da Christina Weng, del Baylor College of Medicine di Houston, al congresso 2026 dell’American Society of Retina Specialists, nell’ambito di una sessione dedicata alla prevenzione e al trattamento delle complicanze del distacco di retina.

La vitreoretinopatia proliferativa, una complicanza difficile da prevenire

La vitreoretinopatia proliferativa, o PVR, rappresenta una delle complicanze più temute della chirurgia vitreoretinica. È caratterizzata dalla proliferazione e dalla trasformazione di cellule che formano membrane fibrotiche sulla superficie della retina o al di sotto di essa. La successiva contrazione di queste membrane può esercitare una trazione sulla retina, provocando un nuovo distacco e rendendo necessario un ulteriore intervento.

Nonostante i progressi delle tecniche chirurgiche, non è ancora disponibile una terapia aggiuntiva di efficacia dimostrata e approvata capace di prevenire o controllare in modo affidabile la formazione della PVR.

L’interesse nei confronti delle statine deriva dalle loro proprietà antinfiammatorie e antifibrotiche, potenzialmente rilevanti in una condizione nella quale infiammazione, migrazione cellulare, transizione epitelio-mesenchimale e deposizione di matrice extracellulare contribuiscono alla formazione delle membrane proliferative.

Analizzati quasi 7.500 pazienti operati

Weng e colleghi hanno utilizzato il database clinico TriNetX per identificare i pazienti sottoposti a un primo intervento per distacco di retina tra ottobre 2005 e ottobre 2025.

Sono stati esclusi i soggetti con una precedente diagnosi di vitreoretinopatia proliferativa, retinopatia diabetica proliferante o una storia di chirurgia complessa per distacco di retina. I pazienti con e senza una precedente prescrizione di statine sono stati quindi confrontati mediante propensity score matching, una metodologia statistica utilizzata per rendere i gruppi il più possibile simili rispetto alle caratteristiche cliniche disponibili.

L’analisi finale ha incluso complessivamente 7.496 pazienti appartenenti alle due coorti abbinate. Gli obiettivi principali erano stabilire se l’impiego di statine fosse associato a una minore incidenza di PVR e a una riduzione dei reinterventi complessi nel primo anno dopo la chirurgia, valutando anche l’eventuale relazione con l’intensità del trattamento.

Rischio di PVR ridotto del 47%

Nel gruppo senza un uso documentato di statine, la vitreoretinopatia proliferativa si è sviluppata nel 3,30% dei pazienti. L’incidenza è scesa all’1,75% tra coloro che avevano ricevuto almeno una prescrizione di statine, con una riduzione relativa del rischio del 47% rispetto ai non utilizzatori: hazard ratio 0,53, con intervallo di confidenza al 95% compreso tra 0,39 e 0,71.

L’associazione è rimasta statisticamente significativa nei pazienti trattati con statine ad alta intensità, tra i quali l’incidenza della complicanza è stata dell’1,98%, con un hazard ratio di 0,57. Un risultato favorevole è stato osservato anche con i trattamenti di intensità moderata, associati a un’incidenza del 2,09% e a un hazard ratio di 0,63.

I dati indicano quindi una riduzione non soltanto relativa, ma anche assoluta, dell’incidenza di PVR di circa 1,5 punti percentuali. Trattandosi di un’analisi osservazionale, tuttavia, questa differenza non consente di dimostrare che siano state direttamente le statine a prevenire la complicanza.

Quasi dimezzati anche i reinterventi complessi

Una riduzione analoga è emersa per la necessità di una nuova procedura chirurgica complessa. Il tasso di reintervento è stato del 6,23% nei pazienti senza una precedente prescrizione di statine e del 3,24% negli utilizzatori, corrispondente a una riduzione relativa del rischio del 48% e a un hazard ratio di 0,52.

In questo caso l’associazione è risultata significativa con tutte le intensità di trattamento considerate. Gli hazard ratio sono stati pari a 0,59 con le statine ad alta intensità, 0,59 con quelle a intensità moderata e 0,54 con i trattamenti a bassa intensità.

Nel complesso, i risultati più coerenti sono stati osservati con le dosi più elevate, ma lo studio non permette di stabilire l’esistenza di una vera relazione causale dose-risposta.

Un segnale coerente con le precedenti ricerche

I nuovi risultati si inseriscono in un filone di ricerca già avviato. Uno studio finlandese di popolazione aveva precedentemente associato l’impiego di statine a una riduzione del 28% del rischio di una nuova vitrectomia dopo un intervento per distacco retinico regmatogeno. Anche in quel caso gli autori avevano sottolineato la necessità di confermare il dato attraverso studi clinici randomizzati.

Studi sperimentali hanno inoltre mostrato che le statine possono attenuare le risposte infiammatorie e i processi cellulari coinvolti nello sviluppo della PVR, anche se non è ancora chiaro se le concentrazioni raggiunte nel corpo vitreo con la somministrazione sistemica siano sufficienti a produrre un effetto clinicamente rilevante.

Nessuna indicazione, per ora, alla prescrizione preventiva

Secondo Weng, la disponibilità, il costo contenuto e il profilo di tollerabilità generalmente ben conosciuto rendono le statine candidate interessanti per un possibile riposizionamento nella chirurgia del distacco di retina.

Gli autori hanno però invitato alla prudenza. Lo studio ha considerato pazienti ai quali le statine erano state prescritte per la dislipidemia e non persone che avevano iniziato il trattamento specificamente per prevenire le complicanze oculari. Non è quindi possibile trasferire automaticamente i risultati ai soggetti senza un’indicazione cardiovascolare o metabolica alla terapia.

Anche dopo il propensity score matching potrebbero inoltre persistere fattori confondenti non misurati. Gli utilizzatori di statine potrebbero, per esempio, differire dagli altri pazienti per accesso alle cure, aderenza ai trattamenti, frequenza dei controlli medici o caratteristiche generali dello stato di salute.

Per verificare se le statine abbiano realmente un effetto protettivo saranno necessari studi prospettici randomizzati, nei quali definire il momento di inizio del trattamento, la molecola, il dosaggio, la durata della terapia e i pazienti che potrebbero trarne il maggiore beneficio.

Perché lo studio è importante

La vitreoretinopatia proliferativa continua a rappresentare una delle principali cause di insuccesso anatomico dopo la chirurgia del distacco di retina e può richiedere procedure ripetute, complesse e gravose per il paziente. L’associazione osservata con un farmaco economico e ampiamente utilizzato apre quindi una prospettiva interessante di riposizionamento terapeutico.

Il messaggio dello studio non è che le statine debbano essere prescritte a tutti i pazienti sottoposti a chirurgia retinica, ma che il segnale emerso è sufficientemente consistente da giustificare una valutazione prospettica. Una conferma attraverso trial clinici controllati potrebbe offrire ai chirurghi vitreoretinici uno dei primi strumenti farmacologici per ridurre il rischio di PVR e di reintervento dopo la riparazione del distacco di retina.

Fonte: Weng C.Y. et al. “Statin use and association with proliferative vitreoretinopathy and reoperation risk following retinal detachment surgery”. American Society of Retina Specialists Annual Meeting, 2026