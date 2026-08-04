Ceuta, Ue: “Occorre combattere il traffico di migranti, intensificare i rimpatri, rafforzare le frontiere”

Grande-Marlaska: “Non ho compreso la chiusura di Schengen da parte dell’Italia, mi è sembrata totalmente priva di necessità e proporzionalità”

I ministri degli Affari interni, in videoconferenza, hanno discusso dei recenti sviluppi a Ceuta. Nel corso della riunione la delegazione spagnola, la Commissione europea e il SEAE hanno condiviso la loro valutazione sugli eventi degli ultimi giorni e sull’attuale situazione alla frontiera esterna di Ceuta.

O’Callaghan: “Le frontiere esterne dell’UE sono una nostra responsabilità condivisa”

“L’UE è unita ed è pronta a sostenere la Spagna. Elogiamo la Spagna per la rapida risposta alla situazione a Ceuta e porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la tragica perdita di vite umane. Le frontiere esterne dell’UE sono una nostra responsabilità condivisa: la migrazione richiede una risposta europea unita. La riunione che ho convocato oggi ha offerto agli Stati membri un’importante opportunità per valutare gli strumenti già a nostra disposizione, individuare gli ambiti in cui è necessario intensificare la cooperazione e portare avanti i preparativi collettivi in vista della prossima riunione ministeriale e del Consiglio europeo di ottobre” ha dichiarato Jim O’Callaghan, ministro irlandese della Giustizia, degli affari interni e della migrazione.

Grande-Marlaska: “La zona Schengen non è mai stata in pericolo”

“Non ho compreso la chiusura di Schengen da parte dell’Italia, mi è sembrata totalmente priva di necessità e proporzionalità. Vediamo che succede, se ci sarà un ripensamento. Non c’è stato alcun rischio di movimento secondario, avendo Ceuta un regime speciale” ha detto il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska. “Chiedo che questi controlli aggiuntivi vengano revocati immediatamente perché chiaramente non corrispondono a ciò che è stato riconosciuto. La zona Schengen non è mai stata in pericolo. Dall’inizio della crisi a Ceuta “sono entrati illegalmente 72mila migranti. Di questi 70mila hanno fatto rientro in Marocco”, ha proseguito Fernando Grande-Marlaska.

Secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità spagnole e della Commissione, la stragrande maggioranza delle persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera è stata rimpatriata e non si è verificato alcuno spostamento verso la Spagna continentale o altri Stati membri.

Le dicisioni finali

“È necessario continuare a combattere incessantemente le reti del traffico di migranti, intensificare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell’UE, costruire partenariati approfonditi con i paesi terzi e migliorare le attività di previsione. È anche importante la cooperazione con i paesi terzi e continuare a sviluppare partenariati che creino le giuste opportunità per le persone nei loro paesi d’origine e rafforzino la gestione della migrazione” lo rende noto la commissione Ue.

Infine, i ministri hanno sottolineato che la comunicazione nei momenti di crisi potrebbe essere ulteriormente rafforzata attraverso un coordinamento tempestivo e che dovrebbe essere più coerente, in particolare per contrastare gli attori esterni ostili coinvolti nella manipolazione delle informazioni e nelle ingerenze da parte di attori stranieri.