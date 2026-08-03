Settimana dell’allattamento: possibile prevenire 400mila decessi di bambini l’anno

“Troppe madri e famiglie in tutto il mondo non hanno ancora accesso ai servizi e agli interventi che consentono e sostengono l’allattamento. Eppure, l’allattamento è uno dei modi più semplici ed efficaci per proteggere la salute di un bambino. Fornisce ai neonati e ai bambini e alle bambine piccoli elementi nutrizionali essenziali, rafforza il sistema immunitario, aiuta a proteggere da malattie gravi e favorisce lo sviluppo cognitivo.

Anche per le madri l’allattamento apporta importanti benefici per la salute, contribuendo a ridurre il rischio di malattie non trasmissibili quali il cancro al seno e alle ovaie e il diabete di tipo 2.

È incoraggiante constatare che i tassi di allattamento in tutto il mondo sono in aumento. L’allattamento esclusivo nei primi sei mesi è passato da circa il 37% nel 2012 a oltre il 47% oggi. Negli ultimi cinque anni, la prevalenza dell’allattamento fino ai due anni di età è aumentata dal 38% al 50%.

Questi risultati dimostrano che gli investimenti costanti in politiche e programmi a favore delle madri e delle famiglie stanno ottenendo risultati positivi. Tuttavia, i progressi rimangono disomogenei e molti paesi sono in ritardo rispetto agli obiettivi globali. La copertura dei servizi a sostegno dell’allattamento rimane bassa, le politiche vengono applicate in modo incoerente e la qualità dei servizi è spesso inadeguata, specialmente nei contesti a basso reddito, fragili e di crisi umanitaria.

I dati sono chiari: tra gli interventi efficaci in termini di costi figurano il sostegno qualificato all’allattamento nei sistemi sanitari, la consulenza a livello comunitario, le politiche di tutela della maternità e la protezione dallo sfruttamento commerciale dei latti artificiali.

I benefici sono significativi. Promuovere l’allattamento su larga scala potrebbe prevenire ogni anno quasi 400.000 decessi di bambini e bambine e circa 140.000 decessi materni. Ogni dollaro USA investito nella promozione dell’allattamento genera, secondo le stime, un ritorno economico di 59 dollari USA grazie alla riduzione dei costi sanitari, al miglioramento dello sviluppo cognitivo, a un livello di istruzione più elevato e all’aumento dei guadagni nel corso della vita.

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, dedicata al tema “L’allattamento per un inizio di vita sostenibile: rafforzare ciò che funziona”, l’UNICEF e l’OMS invitano i paesi a:

Rafforzare i sistemi sanitari per fornire un sostegno di qualità all’allattamento a madri e neonati.

i sistemi sanitari per fornire un sostegno di qualità all’allattamento a madri e neonati. Ampliare i programmi di consulenza a livello comunitario e quelli tra pari.

i programmi di consulenza a livello comunitario e quelli tra pari. Attuare e far rispettare pienamente il Codice internazionale di commercializzazione dei sostituti del latte materno.

e far rispettare pienamente il Codice internazionale di commercializzazione dei sostituti del latte materno. Investire nel congedo di maternità retribuito e in politiche di sostegno sul posto di lavoro.

nel congedo di maternità retribuito e in politiche di sostegno sul posto di lavoro. Integrare gli interventi a favore dell’allattamento nei servizi sanitari prenatali, perinatali e postnatali.

gli interventi a favore dell’allattamento nei servizi sanitari prenatali, perinatali e postnatali. Garantire il sostegno all’allattamento in contesti umanitari e fragili.

L’allattamento è fondamentale. Investendo in soluzioni dimostrate efficaci, possiamo offrire a ogni bambino e bambina il miglior inizio di vita possibile e garantire che ogni madre riceva l’assistenza e i servizi di cui ha bisogno”, spigano la Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell e il Direttore generale dell’OMS, il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In Italia

L’iniziativa Baby Friendly, promossa da UNICEF e OMS, accompagna ospedali, servizi territoriali, comunità e spazi pubblici nell’offrire a tutte le famiglie un ambiente favorevole alla salute, alla nutrizione e allo sviluppo di bambine e bambini fin dalla nascita. Attraverso l’adozione di standard internazionali basati sulle evidenze scientifiche, l’iniziativa promuove la protezione, la promozione e il sostegno dell’allattamento, l’alimentazione e la genitorialità responsiva, contribuendo a garantire il miglior inizio possibile di vita e il pieno rispetto dei diritti dell’infanzia. Oggi la rete UNICEF in Italia comprende 36 Ospedali e strutture Baby Friendly certificati, 12 Comunità Amiche delle Bambine e dei Bambini e oltre 1.100 Baby Pit Stop UNICEF, presenti su tutto il territorio nazionale, che rappresentano una rete concreta di sostegno e accoglienza per le famiglie nei primi 1.000 giorni di vita.