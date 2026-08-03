Oroscopo di oggi, lunedì 3 agosto 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 3 agosto 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Teniamo sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani, potremmo metterci nei pasticci. L’intesa di coppia mostra stanchezza? Dedichiamo all’altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante.
Toro
Complice la Luna in trigono dal Capricorno, possiamo contare su metodo e logica, per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno.
Gemelli
Giornata sonnacchiosa. Sarà per via del caldo che abbiamo poca voglia di lavorare o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. La mente è ingombra, liberiamo spazio. Buttiamo via qualche ricordo, istantanee di un tempo che fu.
Cancro
Alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico fidato. Nel modo di comunicare prestiamo maggiore attenzione all’interlocutore. Ne saremmo entrambi gratificati.
Leone
Lavoriamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo: l’impazienza di raccogliere quanto seminato. L’amore e le emozioni oggi passano in secondo piano. La parte del Leone tocca al lavoro ordinario e straordinario.
Vergine
Con entusiasmo e forza di volontà, affrontiamo il dovere, e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Lasciamo che le persone care facciano le loro esperienze. È l’unico modo per conquistare l’autonomia.
Bilancia
Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte ben precise: l’esitazione ci immobilizza.
Scorpione
Sostenute dalla Luna in Capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre imprese hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e sorprendente per l’amore.
Sagittario
Anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, ci farà piacere apprendere che da oggi su questi fronti sono in arrivo notizie promettenti. Un oculato investimento dà i suoi frutti, non ci resta che raccoglierli e metterli al sicuro sotto chiave.
Capricorno
Gli impegni ci incalzano, magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi, per natura infaticabili, procediamo simili a carri armati. Con l’amato ci intendiamo a meraviglia, possiamo affidargli confidenze e parlargli dei nostri dubbi.
Acquario
In attesa di vederci più chiaro nei nostri sentimenti, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all’altro l’iniziativa. L’intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi, siamo solitari e poco collaborativi.
Pesci
È il momento ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità al servizio di un’azione solidale concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. La Luna è seria e rigorosa.