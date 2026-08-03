Madrid attacca l’Italia: “Ha più arrivi irregolari in Europa, non sa risolvere la situazione”

Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, parlando della crisi a Ceuta in un’intervista alla tv pubblica spagnola Tve

“Ci sono stati governi che non sono stati all’altezza” della situazione, e “il governo italiano è stato uno di questi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, parlando della crisi a Ceuta in un’intervista alla tv pubblica spagnola Tve. “Ci sono stati anche politici e partiti non all’altezza”, “io esigo e chiedo unità, di tutte le forze politiche e di tutti gli europei attorno a Ceuta e Melilla” che sono “città spagnole ed europee”, ha proseguito il ministro.

Albares ha sostenuto che Ceuta e Melilla “non sono mai state minacce per lo spazio Schengen”, mentre sì lo sono stati “altri spazi europei e la Spagna è sempre stata solidale”. “Quando ci sono state crisi, ripetute, a Lampedusa, perché il governo italiano non riesce a gestire” la situazione, “o alla frontiera con la Bielorussia o l’esodo dei siriani, la Spagna è stata sempre solidale, politicamente e nei fatti”, ha difeso Albares.

José Manuel Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l’Italia, ha affermato che l’Italia è “inondata dai migranti”. 4, come ha fatto invece la Spagna”, ha detto “Piacerebbe all’Italia risolvere la situazione a Lampedusa”, ha proseguito il capo della diplomazia spagnola, affermando che in Italia sono arrivati negli anni talmente tanti migranti al punto che la Spagna ha dovuto accoglierne una parte.