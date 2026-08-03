L’innovazione HR al centro: a Bologna tre giorni dedicati al futuro del lavoro e della formazione

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2026 Bologna ospita una tre giorni dedicata al futuro del lavoro, dell’apprendimento e delle tecnologie per le persone. La cornice è quella della Fondazione Golinelli

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2026 Bologna ospita una tre giorni dedicata al futuro del lavoro, dell’apprendimento e delle tecnologie per le persone. La cornice è quella della Fondazione Golinelli, luogo simbolo dell’innovazione italiana, che si appresta ad accogliere due eventi con un’unica visione, ovvero mettere al centro le persone, le competenze e la tecnologia, creando un ecosistema di confronto che unisce aziende, istituzioni, startup, professionisti e ricercatori. L’apertura, nella giornata del 30 settembre, vedrà il ritorno dopo 5 anni in una veste completamente rinnovata di LEARNING360, il format di Mosaicoelearning dedicato al futuro dell’apprendimento; le giornate dell’1 e 2 ottobre, invece, saranno dedicate alla prima edizione del People Tech Forum, promosso da EFI Ecosistema Formazione Italia insieme a BI-REX Competence Center, Fondazione Golinelli e Il Salone della Formazione.

LEARNING360: Eyes on the Future. Non una semplice conferenza, ma un laboratorio multidisciplinare dove formazione, neuroscienze, comunicazione, leadership e Intelligenza Artificiale si intrecciano per interpretare le trasformazioni in corso. L’edizione 2026 invita a guardare al futuro, esplorando le competenze emergenti, i nuovi linguaggi e le tecnologie che stanno ridefinendo il modo in cui impariamo e lavoriamo.

L’artwork ufficiale di Giulia Sulsenti. Per la prima volta LEARNING360 presenta un manifesto visivo: una fenice, simbolo di rinascita e movimento, immersa in forme organiche e colori eterei. Le ali aperte parlano della capacità di allargare lo sguardo e accompagnare persone e organizzazioni in percorsi di sviluppo armonici, a 360 gradi. I fiori – bucaneve, ginkgo biloba, loto – portano con loro i simboli di nuovi inizi e conoscenza.

Programma. Una giornata intensa che alterna keynote, interviste, workshop e momenti di networking. Tra i protagonisti:

Stefano Ferri – Diversity & Inclusion tra scienza e potere

Stefano Besana – AI & Future of Work

Monica La Cava – Oltre le parole

Paolo Iabichino – Che lingua parla il futuro?

Elena Scolaro – La fiducia non si programma

Donald H. Taylor – Why the Future of Learning is Human

Fabio Viola – Apprendimento e partecipazione nell’era interattiva

“LEARNING360 – spiega Stefania Carfì, marketing & event manager di Mosaicoelearning – non è un ritorno, è un nuovo capitolo. Abbiamo scelto di ripartire perché crediamo che oggi ci sia più che mai bisogno di luoghi in cui confrontarsi sul futuro del lavoro e dell’apprendimento. Per questo abbiamo immaginato un evento capace di mettere in dialogo persone, tecnologia e organizzazioni, offrendo prospettive diverse, esperienze concrete e occasioni di confronto autentico. Perché il futuro non appartiene a chi pensa di avere tutte le risposte, ma a chi sceglie di esplorarlo insieme”.

People Tech Forum 2026. Il People Tech Forum nasce per diventare il punto di riferimento nazionale sulle tecnologie emergenti applicate alle risorse umane, alla formazione e allo sviluppo organizzativo. Un evento che unisce visione strategica, casi concreti, ricerca e sperimentazione, con oltre 100 speaker, 800 partecipanti e 12 laboratori tematici.

Il dibattito e i temi chiave. Il People Tech Forum nasce con l’obiettivo di catalizzare il confronto su tecnologie e modelli organizzativi che stanno rivoluzionando la gestione delle persone e della formazione all’interno delle aziende.

Tra le tematiche al centro dei lavori troviamo:

Intelligenza Artificiale & GenAI. Tecnologie di intelligenza artificiale generativa e predittiva applicate a formazione, HR e organizzazione. Dall’automazione dei processi alla personalizzazione dell’apprendimento e del lavoro.

Learning Experience & Edutainment. Metodologie, linguaggi e tecnologie che rendono l’apprendimento più coinvolgente ed efficace attraverso gamification, storytelling, design dell’esperienza e nuovi format educativi.

Skills, Credentials & Talent Marketplace. Soluzioni per identificare, sviluppare e valorizzare competenze e talenti attraverso skills intelligence, skill framework, credenziali digitali, open badge e marketplace interni che favoriscono crescita e mobilità professionale.

HR Tech, HCM & Employee Experience. Tecnologie e piattaforme per la gestione del ciclo di vita delle persone, includendo soluzioni HCM, ERP, EoR, workforce management ed employee experience per supportare processi HR sempre più integrati.

People Analytics & Workforce Intelligence. Dati, analytics, talent intelligence e strumenti predittivi per comprendere competenze, performance e dinamiche organizzative, supportando decisioni più rapide e consapevoli.

Immersive Learning (AR, VR, XR). Esperienze formative immersive basate su realtà aumentata, realtà virtuale, realtà estesa, simulazioni e ambienti digitali interattivi per sviluppare competenze in contesti realistici.

Cybersecurity Awareness & Governance. Tecnologie, strumenti e strategie per sviluppare consapevolezza digitale, rafforzare la sicurezza informatica e garantire una gestione responsabile di dati, sistemi e tecnologie.

LMS, LXP & Learning Platforms. Piattaforme e ambienti digitali per gestire, distribuire e monitorare contenuti, percorsi formativi, competenze e learning analytics, favorendo apprendimento continuo e personalizzato.

Change Management & Digital Adoption. Approcci, strumenti e competenze per accompagnare persone e organizzazioni nell’adozione efficace delle nuove tecnologie, favorendo cambiamento culturale e trasformazione sostenibile.

Tech Recruiting & Assessment. Tecnologie e soluzioni innovative per attrarre, valutare e selezionare talenti attraverso ATS, assessment digitali, AI recruiting, talent intelligence e strumenti di candidate experience.

“Il People Tech Forum – precisa Kevin Giorgis, presidente di EFI Ecosistema Formazione Italia – rappresenta la naturale evoluzione del percorso che, ormai da tre anni, stiamo portando avanti con EFI per valorizzare i pilastri dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità, delle metodologie formative e del business. Non vogliamo semplicemente osservare il cambiamento in atto nel mondo del lavoro, vogliamo dare a manager, lavoratori e istituzioni le competenze e gli strumenti pronti all’uso per governare il cambiamento. La presenza di oltre 100 speaker e centinaia di esperti conferma la necessità di un luogo d’incontro in cui si possa parlare di come l’adozione dell’Intelligenza Artificiale e della tecnologia possano davvero fare la differenza all’interno delle organizzazioni. Ed è su questo che vogliamo concentrarci”.

Durante il People Tech Forum, Il Salone della Formazione (by HR Link) curerà i Learn & HR Lab, ovvero 12 workshop tematici dedicati al confronto diretto tra HR director, responsabili L&D e decisori aziendali. Ampio spazio, infine, allo Startup Showcase, un momento per connettere le startup EdTech e HRTech più promettenti con investitori e aziende del territorio nazionale.

Perché un format congiunto è strategico per il settore. “La scelta di un’edizione congiunta – conclude Stefano Marchese, vice presidente di EFI Ecosistema Formazione Italia – nasce dalla volontà di costruire un ecosistema realmente integrato, capace di unire in un’unica cornice la visione culturale e multidisciplinare portata da LEARNING360 e l’innovazione tecnologica e organizzativa al centro del People Tech Forum. Due format complementari che, insieme, offrono una prospettiva completa e coerente sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il lavoro, l’apprendimento e la gestione delle persone nelle organizzazioni”.