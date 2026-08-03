Europei di nuoto, weekend da urlo: due ori, due argenti e un bronzo. Chiara Pellacani fa doppietta

I campioni di tuffi collezionano il secondo oro agli Europei di Parigi. Nell’artistico per Pelati e Ruggero argento nel duo tecnico

Un weekend parigino che sorride ai colori azzurri agli Europei di nuoto: medaglie sia nel nuovo sincronizzato che nei tuffi.

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero conquistano l’argento nel duo tecnico misto con 229.0092 punti dei quali 130.1842 con gli elementi e 98.8250 di impressione artistica. La coppia bronzo mondiale a Singapore 2025 si mette al collo un’altra medaglia dopo quella di sabato nel duo libero e si migliora rispetto al bronzo continentale di Funchal 2025. La routine “Guarda! È amore” coreografata da Simona Ricotta è quella presentata nella Super Final di World Cup di Toronto, il 19 giugno scorso, ed era valsa anche in quell’occasione l’argento. A fare da filo conduttore è, appunto, “Regarde! C’est l’amour”, il brano dell’artista francese Monroe presentato all’Eurovision Song Contest 2026.

Al Centre Aquatique Olympique Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero avevano già conquistano un bronzo nel duo libero misto con 255.1641 punti grazie a una routine coinvolgente che conferma la coppia azzurra tra le migliori interpreti della specialità.

Ma per Filippo Pelati non è finito. Il 19enne ferrarese conquista anche la medaglia d’argento nel ‘solo libero’, aggiungendo un nuovo prestigioso risultato a una rassegna continentale da protagonista.

Trampolino d’oro

Le vittorie italiane sono continuate con Chiara Pellacani e Matteo Santoro che hanno dominato la finale del 3 metri sincro misti con 305.85 punti. I campioni iridati di Singapore 2025 collezionano il secondo oro agli Europei di Parigi di tuffi – dopo quello del team event vinto venerdì con Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligrae. Sono gli unici a superare la soglia dei 300 punti. “Avevo tanta voglia di rifarmi dopo la giornataccia di ieri – afferma Matteo Santoro -. Ero abbastanza nervoso, ma con Chiara è tutto più facile. Mi sono divertito molto, nonostante l’ansia: nei primi due tuffi. Mi tremavano le gambe”.

Poco dopo il successo nel 3 metri sincro misto insieme a Matteo Santoro, Chiara Pellacani conquista anche il titolo europeo dal trampolino da un metro con 298.90 punti, difendendo la corona vinta ad Antalya 2025.