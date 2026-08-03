Conte si dimette dalla Commissione Covid e attacca: “Spazzerò via questo fango”

“In vista dell’audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango”: lo afferma Giuseppe Conte

“In vista dell’audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango. Se vorrete, potrete seguire i il mio intervento in diretta streaming: collegatevi domani alle 9.30 qui sui miei canali!”. Lo fa sapere il leader del M5S, Giuseppe Conte, sui social.

Ecco il testo della lettera di dimissioni presentata oggi da Conte:

“Signor Presidente, il sottoscritto, on. Giuseppe Conte, con la presente rassegna le proprie dimissioni da componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di essere audito dalla medesima Commissione, confermando la disponibilità in questo senso, già anticipata nell’ottobre del 2024, del 27 giugno 2026 e, da ultimo, del 6 luglio 2026. Le mie dimissioni si rendono opportune in considerazione del fatto che, nella seduta della medesima Commissione convocata il prossimo 4 agosto 2026, alle ore 9.30, il sottoscritto sarà ascoltato in audizione in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri all’epoca dei fatti oggetto dell’inchiesta. Al fine di evitare ogni possibile situazione di incompatibilità, ritengo dunque doveroso rassegnare le dimissioni dall’incarico. Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le porgo i miei più cordiali saluti”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)