Caldo estivo: 5 consigli pratici per affrontarlo meglio in casa (senza condizionatore)

Con l’arrivo delle alte temperature, mai come nell’estate 2026 diventa essenziale trovare delle soluzioni per affrontare meglio il caldo, in particolare negli ambienti domestici, così da renderli più confortevoli.

Ventilatori e condizionatori da soli non bastano e possono essere ottimizzati attraverso alcuni semplici accorgimenti che limitano il surriscaldamento degli spazi e dei complementi d’arredo, migliorando il comfort abitativo. Vediamo di quali si tratta.

Scegliere dei tessuti traspiranti anche per poltrone e divani

Quando si pensa al caldo estivo si tende a concentrarsi soprattutto sulla temperatura interna, ma anche i materiali con cui entriamo in contatto ogni giorno hanno un peso rilevante: la loro composizione tende a fare la differenza (e non poco).

Per poltrone e divani, sono pertanto da evitare i rivestimenti pesanti e i tessuti sintetici, che trattengono maggiormente il calore; al contrario, le fibre naturali come cotone e lino favoriscono traspirabilità e comfort.

Questo principio può essere applicato alla totalità degli elementi tessili, compresi dunque i cuscini o i copridivani, per i quali l’ideale è optare per delle proposte di qualità, in grado di coniugare freschezza, estetica accattivante e durata nel tempo. È questo il caso degli articoli per la biancheria per la casa Carillo Home , storica azienda italiana che vanta un ampio assortimento di prodotti che contribuiscono a rendere gli ambienti più piacevoli e a migliorare il benessere quotidiano. Un discorso che vale anche per le lenzuola, per le quali sono da preferire i modelli rinfrescanti.

Optare per delle lenzuola rinfrescanti

Uno dei momenti della giornata in cui risulta più difficile affrontare il caldo è la notte: sono diverse le persone che fanno fatica a prendere sonno e a dormire bene. Per le lenzuola i modelli traspiranti risultano l’ideale e si trovano realizzati in cotone, percalle o lino: tessuti che favoriscono la circolazione dell’aria e l’evaporazione del sudore.

È possibile optare anche per delle lenzuola rinfrescanti in tessuto tecnico, che funzionano invece assorbendo il calore e disperdendolo velocemente, restituendo una sensazione di freschezza immediata a contatto con la pelle.

Arieggiare la casa al mattino presto e alla sera tardi

Uno dei modi più semplici per limitare il surriscaldamento degli ambienti consiste nel favorire il ricambio dell’aria nelle ore più fresche della giornata, ovvero al mattino presto e dopo il tramonto.

Al contrario, durante le ore centrali è consigliabile mantenere porte e finestre chiuse, così da evitare l’ingresso dell’aria calda dall’esterno. Un’accortezza tanto semplice quanto efficace, che contribuisce a preservare in maniera importante il comfort termico, rendendo meno necessario l’uso del condizionatore.

Utilizzare delle tende oscuranti

Le finestre rappresentano uno dei principali punti di ingresso del calore, soprattutto quando esposte direttamente ai raggi del sole. Per questo motivo può risultare utile installare delle tende oscuranti, che limitano l’irraggiamento solare riducendo il surriscaldamento degli ambienti.

Sono da preferire soprattutto quando si desidera un’oscurità maggiore nonché per le ore centrali della giornata.

Arredare con le piante

Le piante da appartamento, oltre ad arricchire gli spazi dal punto di vista estetico, aiutano a creare un’atmosfera più naturale e confortevole, soprattutto se abbinate agli altri accorgimenti descritti in precedenza.

Le foglie hanno la capacità di rilasciare umidità, aiutando a creare una sorta di microclima che favorisce il benessere delle piante e, dunque, anche il nostro. Un tocco green è quindi ciò che rende gli spazi ancora più piacevoli.