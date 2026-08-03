Amanda Knox a teatro con una stand-up su Meredith. Ira della famiglia Kercher

Il legale della famiglia di Meredith Kercher: “Il suo spettacolo è un’offesa deplorevole”

Amanda Knox torna a far discutere. Dopo la pubblicazione di un libro e la produzione (insieme al marito) di una serie tv sul delitto di Perugia, la 39enne americana porta la morte di Meredith Kercher a teatro. Lo fa con una commedia autobiografica intitolato Cartwheel (letteralmente “capriola”) che presenterà all’Edinburgh Fringe Festival in programma dal 7 al 17 agosto.

Al centro della stand-up prodotta dal marito Christopher Robinson, le indagini per il delitto della studentessa inglese, avvenuto nel novembre del 2007 e per il quale la stessa Knox è stata prima arrestata, poi processata, condannata e infine assolta nel 2015 dall’accusa di omicidio insieme a Raffaele Sollecito.

Secondo le prime indiscrezioni, la trama dello show ruoterà intorno al tentativo della 39enne di spiegare ai suoi due figli i momenti vissuti durante la detenzione e tutto l’iter processuale affrontato in Italia.

“Meredith era una ragazza intelligente e raffinata, ma era anche divertente e giocherellona. Ascoltavamo musica insieme e uscivamo a ballare. Le piaceva divertirsi. Credo che apprezzerebbe questo mio spettacolo comico”, ha detto Knox in una lunga intervista al quotidiano inglese Telegraph. “Faccio battute sul modo in cui sono stata demonizzata ma non scherzo sull’omicidio che resta per me una linea invalicabile”.

La famiglia di Meredith

Lo spettacolo di Amanda Knox è “un’offesa deplorevole alla memoria di Meredith“. Lo dice l’avvocato Francesco Maresca, legale italiano della famiglia di Meredith Kercher. ”La famiglia è allibita” sottolinea ancora l’avvocato Maresca, la Knox “potrebbe fare a meno di riaprire questi capitoli tristi”, afferma ancora.