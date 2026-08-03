A “Camper Osteria Italia” su Rai 1 è sfida tra Toscana e Sardegna

Sono due osterie a conduzione familiare provenienti dalla Toscana e dalla Sardegna a sfidarsi nella consueta gara di cucina di “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese e in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 12.00 su Rai 1.

Per la Toscana saranno protagonisti piatti e prodotti simbolo della gastronomia regionale come gli gnudi di ricotta e formaggio, la ribollita e il petto di faraona con lardo di Colonnata e tartufo nero. La Sardegna risponderà con i culurgiones, tipico raviolo locale, il maialino sardo e la pardulas di pecorino, dolcetti con zafferano e miele.

A giudicare le ricette portate in tavola dai concorrenti, la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista appassionato di cucina Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria, l’attore e comico Andy Luotto. Non solo prodotti tipici e piatti della tradizione. Gli inviati, questa settimana, proseguiranno il loro viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici d’Italia: da borgo Valsugana, in Trentino, a Vieste, in Puglia, da Monte Isola, in Lombardia alla meravigliosa spiaggia di Talamone, in Toscana.

Il programma è realizzato in convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.