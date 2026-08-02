Tragico incidente stradale sulla Terni-Rieti: 6 morti e 3 feriti in codice rosso

Grave incidente stradale sulla superstrada Terni-Rieti: sei morti e ventisette feriti. Coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili

Grave incidente sulla strada statale 79 ‘Ternana’ al km 18,650 nel comune di Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Coinvolti un pullmann, un camper e 3 automobili. Il bilancio al momento è di sei morti, tre persone in codice rosso trasportate con gli elicotteri Ares 118 e 118 Umbria e 24 feriti tra codici gialli e verdi. Stando a quanto riporta Rai News, il pullman avrebbe centrato in pieno un camper causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo.

A causa dell’incidente, Anas fa sapere che il traffico è deviato agli svincoli Colli sul Velino/Piediluco in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)