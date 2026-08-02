Tragedia in Perù: come funzionano i Cessna per i sorvoli di Nazca

Aerei leggeri, ala alta e centraggio perfetto: come funzionano i Cessna per i sorvoli di Nazca. Il vento e la gestione dei pesi sono decisivi per la sicurezza di bordo
Il drammatico incidente nel sud del Perù ha riportato l’attenzione sulle condizioni di volo e sulla tecnologia dei piccoli aerei impiegati per il turismo ad alta quota e per i sorvoli panoramici. Quella sulle Linee di Nazca è una delle attrazioni turistiche più famose al mondo, ma anche un’attività aerea con caratteristiche tecniche e operative del tutto peculiari.
Ma come sono fatti questi aerei, come vengono gestiti i voli e quali sono le loro vulnerabilità?
LA STRUTTURA: AD ALA ALTA PER LA MASSIMA VISIBILITÀ
I velivoli maggiormente utilizzati per questo tipo di escursioni sono i Cessna (come il 206, il 207 o il Cessna Caravan), aerei monomotore o turboelica progettati per trasportare piccoli gruppi (in media 6 passeggeri e 2 membri d’equipaggio).
L’architettura ad ala alta: A differenza degli aerei di linea tradizionali, le ali sono posizionate sulla parte superiore della fusoliera. Questa scelta progettuale garantisce ai passeggeri una vista completa e priva di ostacoli sul terreno sottostante, elemento indispensabile per fotografare i geoglifi da un’altezza di circa 300-500 metri.
Carrello fisso e manovrabilità: Sono aerei robusti, essenziali nella strumentazione di bordo e capaci di decollare e atterrare su piste corte, come quelle dello scalo “María Reiche” di Nazca o dell’aeroporto di Pisco.
IL FATTORE PESO: PERCHÉ I PASSEGGERI VENGONO PESATI PRIMA DI SALIRE
Nei piccoli aerei da turismo il calcolo del peso e bilanciamento (Weight and Balance) è una procedura di sicurezza fondamentale e non eludibile.
Centraggio del baricentro: A causa della stazza ridotta del velivolo, uno sbilanciamento anche di pochi chilogrammi tra il lato destro e il lato sinistro (o tra prua e poppa) può alterare drammaticamente il baricentro e la governabilità dell’aereo in aria.
Assegnazione rigorosa dei posti: Prima dell’imbarco, il personale di terra pesa individualmente ogni passeggero insieme al bagaglio a mano. Sulla base dei dati registrati, i piloti assegnano i posti a sedere per distribuire il carico in modo perfettamente omogeneo all’interno della cabina.
LE MANOVRE IN VOLO: VIRATE ACCENTUATE E SOLLECITAZIONI
Il volo di sorvolo sulle linee ha una durata media di circa 30-45 minuti e segue un profilo dinamico e continuo:
Inclinazioni continue: Per consentire ai viaggiatori di entrambi i lati della fusoliera di osservare le figure stilizzate (dal Colibrì al Ragno), il pilota deve effettuare una serie di virate strette e inclinate (anche oltre i 30-40 gradi di rollio).
Sollecitazione della struttura: Questo continuo “ottovolante” ad alta e bassa quota sottopone la struttura e il motore dell’aereo a continue variazioni di assetto, richiedendo grande perizia da parte dell’equipaggio.
LA VULNERABILITÀ AL METEO E AI VENTI DEL DESERTO
La leggerezza e la ridotta inerzia di questi aerei costituiscono anche il loro principale elemento di vulnerabilità di fronte alle avversità atmosferiche:
Sensibilità alle raffiche: Con un peso complessivo ridotto, un velivolo leggero risente immediatamente delle correnti ascensionali, dei tagli del vento (wind shear) e delle turbolenze improvvise.
I venti del deserto: La regione costiera e desertica del Perù è spazzata con frequenza dai venti termici locali (come i venti Paracas), capaci di alzare tempeste di sabbia e generare raffiche violente. In presenza di vento forte, le operazioni di volo vengono normalmente sospese dalle autorità aeroportuali proprio per l’incapacità dei velivoli leggeri di contrastare turbolenze severe a quota ridotta.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)