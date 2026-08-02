Torna alle radici della novità francescana, la nuova puntata di “Sulla Via di Damasco” in onda domenica 2 agosto alle 8.30, su Rai 3. Il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura condotto da Eva Crosetta, racconta Francesco attraverso la figura di Tommaso da Celano, a cui il regista Matteo Vanni ha dedicato il film “Parola di Tommaso” e ricostruisce l’affascinante vicenda delle prime biografie francescane tra antichi manoscritti, testi ritrovati e una memoria custodita nei secoli che continua ancora oggi a parlare al mondo.

Tommaso da Celano, è stato infatti il primo biografo di San Francesco: senza di lui oggi non si conoscerebbe il poverello di Assisi come lo si conosce. Sulle tracce di questo frate schivo, ma testimone prezioso, prende il via un viaggio nel cuore di Assisi, nell’anno giubilare dedicato a San Francesco, a ottocento anni dalla sua morte. A guidare il racconto sarà monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Assisi e tra i più autorevoli studiosi del francescanesimo medievale, che accompagnerà Eva Crosetta alla scoperta del volto più autentico di Francesco.

Un dialogo che attraversa i grandi temi del perdono, della pace e della fraternità, oggi più che mai urgenti. Tra storia, spiritualità e cinema, il programma di restituisce il volto più autentico del Santo di Assisi e il valore di una testimonianza che, dopo ottocento anni, continua a interrogare il presente.