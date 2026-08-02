Stasera su Rai Storia la terza puntata di “Cari amici vicini e lontani”

Stasera su Rai Storia torna “Cari amici vicini e lontani”. In onda la terza di nove puntate per rivedere la “festa aziendale” di Arbore

Una “festa aziendale” animata dalla presenza di tutte le voci storiche del passato e del presente: questa era stata, nel 1984, “Cari amici vicini e lontani” che Renzo Arbore aveva realizzato in occasione del sessantesimo anniversario della radio italiana. Un programma di cui Rai Cultura propone una selezione ragionata, introdotta e contestualizzata dallo stesso Arbore, in onda anche domenica 2 agosto alle 21.10 su Rai Storia: nove puntate, tutte restaurate dai laboratori delle Rai Teche di Torino.

“E’ un programma al quale tengo moltissimo – dice Arbore – e che il pubblico ricorda con grande affetto. È una straordinaria antologia di personaggi che hanno fatto la storia della radio e che ho voluto festeggiare nel 1984, in occasione dei sessant’anni della Radio italiana. Un’antologia preziosissima che racchiude in un unico programma tutti i grandi protagonisti di quella stagione irripetibile, non solo per raccontarsi, ma anche per esibirsi e far rivivere al pubblico lo spirito di quegli anni. Grazie a Rai Storia per aver riportato in onda questo straordinario patrimonio della nostra memoria”.

Nel programma Arbore capeggia la formazione de “I Senza vergogna”, con Stefano Palatresi, Massimo Catalano, Gegè Telesforo, Alberto Botta, Michele Pavese, il “Grande Enzo” e il duo “Antonio e Marcello” con il compito di cantare i medley di “canzonette” – tra cui “La famiglia canterina”, sigla emblema del programma – e di accompagnare le Gemelle Nete, due sorelle 75enni rimaste nella memoria con la spiritosa versione di “Un bacio a mezzanotte”, brano del 1953 di Kramer, Garinei e Giovannini scelto come sigla finale.

Ospiti della terza puntata sono Silvio Gigli, Gigi Proietti, Claudio Villa e i disc jockey degli anni ’60.