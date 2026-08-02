Ovyé presenta la nuova collezione autunno/inverno

Per la Fall-Winter 2026/27, Ovyé presenta una collezione che attraversa atmosfere western, sensualità rétro e rigore contemporaneo

Per la Fall-Winter 2026/27, Ovyé presenta una collezione che attraversa atmosfere western, sensualità rétro e rigore contemporaneo, costruendo un guardaroba di calzature pensato per una donna indipendente, istintiva e sofisticata. Una femminilità che si muove tra forza e leggerezza, dove ogni modello diventa espressione di carattere attraverso linee decise, materiali materici e dettagli dal forte valore estetico.

Gli stivali dominano la collezione con silhouette slanciate e costruzioni differenti. Accanto ai modelli alti dal gusto equestre compaiono stivali texani con frange in movimento, lavorazioni effetto cocco, pellami vissuti e superfici morbide che si piegano naturalmente sulla gamba. Le punte restano affusolate, mentre i tacchi, sottili o inclinati, accompagnano la figura con eleganza e personalità.

La collezione introduce anche modelli dal carattere più essenziale e urbano: ankle boots con arricciature sulla pelle, stivali morbidi dalla linea destrutturata, décolleté dal taglio netto e pumps affusolate lavorate attraverso pieghe e drappeggi che scolpiscono la tomaia. Le forme alternano equilibrio grafico e sensualità, mantenendo sempre una costruzione pulita e femminile.

Accanto alle linee più rigorose emergono elementi decorativi inattesi. I mocassini vengono reinterpretati attraverso applicazioni floreali tridimensionali, quasi piccoli bouquet in pelle applicati sulla tomaia, mentre alcune superfici si accendono di stampe pois dal gusto rétro, rilette con un approccio contemporaneo. Anche la pelliccia diventa dettaglio narrativo, inserita come bordo o elemento verticale lungo lo stivale, evocando calore, tattilità e una raffinata idea di artigianalità.

I materiali raccontano pienamente la stagione: suede, pelle liscia, vernice lucida, texture stampa cocco e lavorazioni opache convivono in una palette intensa fatta di nero profondo, cuoio, cioccolato, burgundy, tabacco e toni tortora. Le superfici riflettono la luce in modo diverso, creando contrasti materici che rafforzano la profondità della collezione.

L’ispirazione nasce dall’incontro tra spirito western e femminilità metropolitana. Un equilibrio tra istinto e precisione, memoria e contemporaneità, dove la calzatura diventa presenza scenica ma anche oggetto quotidiano da vivere con naturalezza. Con la FW26/27, Ovyé costruisce una collezione capace di attraversare linguaggi differenti mantenendo un’identità chiara, intensa e profondamente femminile.