Oroscopo di oggi, domenica 2 agosto 2026: le previsioni delle stelle


Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

oroscopo di oggi

L’oroscopo di oggi, domenica 2 agosto 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

La Luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano? Il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Abbiamo costruito un impianto solido che regge bene i cambiamenti.

Toro

Inizio di settimana in un clima disteso, ma non privo di sorprese. Con la Luna in Capricorno, la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci fuorviare dalle apparenze: la proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata.

Gemelli

Eccellente il sestile Sole-Urano, per imboccare una strada professionale stimolante. Un progetto illustratoci da conoscenti ci riempie di entusiasmo. Che giornata promettente. Grazie a un’intuizione geniale, risolviamo un complicato problema professionale.

Cancro

Moderiamo le reazioni. Anche se ci stuzzicano, non ci giova rispondere per le rime. Per fare una guerra, occorre una preparazione adeguata. Nel lavoro non facciamo polemiche, in questo momento ci serve avere un atteggiamento costruttivo.

Leone

Grazie al Sole e a Urano in armonia, contatti di buon livello arricchiscono l’immagine professionale, un viaggio di studio porta nuove opportunità. In amore prendiamo il coraggio a due mani, muoviamoci subito e rompiamo uno schema stagnante.

Vergine

Il passaggio della Luna in trigono dal Capricorno è la migliore garanzia per la carriera. Questo lunedì, con mille impegni in agenda, lavoriamo a testa bassa. Se un’iniziativa sembra non decollare, rivediamo il nostro operato e circondiamoci delle persone giuste.

Bilancia

Emozionante la vita di coppia, grazie al sodalizio fra il Sole e Urano che consentono la quadratura del cerchio. Condividiamo in piena libertà. Lasciamoci sorprendere dal destino. Ha in serbo per noi sorprese speciali in amore: un incontro felice.

Scorpione

Se siamo alle prese con varie attività, accettiamo senza orgoglio l’aiuto che ci viene offerto. Anche in vacanza le cose fatte insieme funzionano meglio. L’appoggio degli amici e di chi amiamo è prezioso. Alterniamo la vita sociale con un po’ di sana solitudine.

Sagittario

Consigliate attività fisica e una vita di gruppo piacevole e dinamica, per alleggerire certe sensazioni malinconiche legate alla sfera dei sentimenti. Cerchiamo di essere flessibili nelle opinioni. Giudizi drastici possono essere scambiati per chiusura al nuovo.

Capricorno

Il transito della Luna nel segno, in contrasto con Saturno, invia segnali confusi. Accantoniamo le chimere e concentriamoci su imprese possibili. Non abbattiamoci, se le cose non vanno secondo i nostri piani, a ogni discesa segue una risalita, è la regola.

Acquario

Siamo alle prese con le solite incombenze, con la pigrizia dei familiari che fanno a scaricabarile? Afferriamo un invito al volo e usciamo di casa. L’ambiente ci suggestiona e le opinioni degli altri hanno un peso che rafforza i dubbi e le esitazioni.

Pesci

La Luna in Capricorno ci suggerisce di badare al sodo in materia di finanze. Non diamo credito a chi promette guadagni facili o al nostro intuito. Facciamo contare la sostanza e non le apparenze, è dal lavoro che arrivano le occasioni migliori.