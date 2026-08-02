Crollo palazzina a Messina: soccorritori ancora alla ricerca dei dispesi

Crollo a Messina, proseguono le ricerche dei tre dispersi. La procura di Messina indaga per omicidio colposo plurimo e non solo

Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei tre dispersi tra le macerie dell’edificio crollato a Messina.

Sul posto operano team Usar, Nbcr, Saf, nucleo cinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione mezzi movimento terra, impegnati nelle attività soccorso. Ci sono tre indagati, intanto, per il crollo della palazzina dove sono morte tre persone. La procura di Messina indaga per omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Le indagini sono condotte dai carabinieri, mentre gli indagati saranno ascoltati dai magistrati agli inizi della prossima settimana. La procura ha intanto sequestrato l’area di via Giorgio La Pira 31, dove si trova la palazzina crollata, e il ‘parcheggio rosso’ dello stadio San Filippo, che con ordinanza del sindaco, Federico Basile, è stata destinata allo stoccaggio temporaneo delle macerie.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)